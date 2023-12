Metacritic: ecco i giochi peggiori del 2023, ma il fondo del barile è rimasto 'coperto'

Alle soglie del 2024, Metacritic ha stilato la lista dei dieci peggiori titoli che ci hanno accompagnato quest'anno. La classifica si basa sul punteggio più basso ricevuto dalla critica, ma per entrare a far parte della deprecabile lista sono necessari almeno sette voti di testate accreditate da Metacritic, il che ha escluso alcune "perle" che questo 2023 ci ha regalato.

Partiamo però dall'elenco completo dei dieci titoli che hanno ricevuto la peggiore accoglienza dalla stampa di settore:

The Lord of The Rings: Gollum – 34

Flashback 2 – 35

Greyhill Incident – 38

Quantum Error – 40

Testament: The Order of High Human 41

Crime Boss: Rockay City – 43

Hellboy: Web of Wyrd – 47

Gangs of Sherwood – 48

Loo8: Summer of Gods – 49

Gargoyles Remastered – 49

Al primo posto troviamo The Lord of the Rings: Gollum, un action-adventure di Daedlic Entertainment che probabilmente rappresenta la peggiore trasposizione videoludica dell'universo creato da J. R. R. Tolkien. Il gioco ha ottenuto un punteggio Metacritic di 34 ed è stato senza dubbio uno dei titoli più attenzionati a causa del nome che porta.

A seguire c'è il 35 di Flashback 2 e Greyhill Incident con 38 che completa il podio. Tuttavia, la necessità di almeno sette voti ha escluso un gioco che è riuscito a ottenere un punteggio sensibilmente peggiore rispetto a Gollum: stiamo parlando naturalmente di Skull Island: Rise of Kong.

Il titolo GameMill ha ottenuto un sonoro 23, e le ragioni non sono poche. La produzione è senza dubbio un esempio di come non andrebbe sviluppato un videogioco: al di là della trama che lascia davvero poco al giocatore (ad essere buoni), Skull Island: Rise of Kong offre un comparto tecnico antiquato, a tratti quasi inesistente, con animazioni lente e un combat system estremamente legnoso. Se tutto questo non bastasse, a coronare un'opera piuttosto discutibile vi è una ripetitività che accompagna l'intera avventura dall'inizio alla fine.

Sfortunatamente, le recensioni accreditate sono solo cinque, il che ha escluso il favorito dal conquistare la vetta della classifica tra i peggiori giochi del 2023. Escluso è stato anche The Walking Dead: Destinies, anche questo pubblicato da GameMill.

La produzione ispirata all'universo post-apocalittico creato da Robert Kirkman ha un punteggio di 29/100, ma a nostro avviso Flux Game Studio è riuscito a proporre qualcosa perfino peggiore del succitato Skull Island: Rise of Kong, un titolo che appare una parodia del mondo dei videogiochi. Non possiamo negare, infatti, che alcuni bug sono semplicemente assurdi e ci hanno strappato non pochi sorrisi. Probabilmente sono queste le ragioni per cui il gioco ha ottenuto un numero perfino inferiore di recensioni accreditate che ammontano solo a quattro.