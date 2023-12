Meta Quest 2: su Amazon prezzo più basso che al Black Friday

Da 449,99 a 290€ : un'offerta da non lasciarsi scappare per tutti gli appassionati di Realtà Virtuale che hanno atteso per dotarsi della propria soluzione VR: Meta Quest 2, il visore di riferimento che non richiede hardware a parte per funzionare e che in passato era conosciuto con il nome di Oculus Quest 2, con 128 GB.

Meta Quest 2 è il modello di riferimento per il settore della Realtà Virtuale, con la capacità di funzionare in modalità stand-alone essendo dotato dell'hardware che serve per l'elaborazione. Ma al tempo stesso lo si può connettere al PC, per le esperienze di gioco più complesse. Quest 2 monta il SOC Snapdragon XR2 di Qualcomm derivato da Snapdragon 865 e utilizza 6 GB di RAM di tipo LPDDR4X.

Meta Quest 2 è inoltre dotato di audio posizionale 3D, hand tracking e feedback tattile che, insieme, rendono sempre più reali i mondi virtuali. Permette di esplorare la VR grazie al visore wireless, i controlli intuitivi, la batteria integrata, la configurazione semplice e senza bisogno di un PC o di una console.