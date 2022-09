Meta Connect l'11 ottobre, lo annuncia Zuckerberg. In arrivo il visore Project Cambria?

Si terrà l'11 ottobre la Meta Connect, l'evento annuale in cui l'azienda guidata da Mark Zuckerberg fa il punto sullo stato dei lavori legati al metaverso e ai temi della realtà aumentata e virtuale. A darne notizia è stato lo stesso Zuckerberg con un post su Facebook, corredato da una sua foto con un visore. Sul sito Meta Connect, inoltre, saranno presto pubblicate maggiori informazioni sull'evento, ma ci sarà anche una diretta streaming.

A circa un mese da Meta Connect è possibile farsi un'idea di quello che presenterà la società. Zuckerberg dovrebbe finalmente annunciare Project Cambria, il nuovo visore VR di fascia alta che - stando a indiscrezioni - potrebbe prendere il nome commerciale di Meta Quest Pro. Probabilmente è lo stesso visore che l'amministratore delegato indossa nella foto. Inoltre, recentemente sono stati promessi importanti aggiornamenti sull'aspetto grafico degli avatar dell'ecosistema Horizon.

Ci attendiamo molto altro, perché la divisione Reality Labs sta lavorando su molteplici dispositivi (e non tutti sono visori o simili), ma soprattutto la Meta Connect sarà l'ennesima occasione per Zuckerberg di spiegare al mondo la validità della sua visione a lungo termine sul metaverso.

Meta ha perso oltre 10 miliardi di dollari nel 2021 per creare il suo ecosistema, ma finora i risultati non sono stati quelli sperati. Secondo Zuckerberg è solo una questione di tempo, l'hardware deve ancora compiere il salto di qualità. In tal senso è interessante ricordare l'accordo con Qualcomm annunciato in occasione di IFA 2022.

A dare indirettamente una mano a Zuckerberg potrebbe arrivare Apple, un'azienda che quando si muove spesso fa il "botto": secondo gli analisti e indiscrezioni sempre più concrete, la casa di Cupertino entrerà presto nella partita del metaverso con un visore di realtà mista.