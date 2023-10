Marvel's Spider-Man 2: New Game Plus e missioni rigiocabili, ma non al lancio

Insomniac ha svelato alcune novità che verranno introdotte in Marvel's Spider-Man 2, l'atteso action/adventure in uscita domani per PlayStation 5. Se ancor prima di mettere le mani sul gioco siete ansiosi di giocarlo una seconda volta, la software house ha anticipato che potrete farlo attraverso New Game Plus.

Si tratta di una modalità che consente di ricominciare da zero il gioco, mantenendo però i progressi del personaggio ottenuti con la prima "run". Tuttavia, com'è stato per il primo capitolo, anche in questo caso la modalità sarà aggiunta in un secondo momento. Per ora lo sviluppatore non ha specificato una finestra per il rilascio della patch, ma prevede di pubblicarla entro la fine dell'anno.

No - we’re working on an update for those features but they won’t be in Day 1 — James Stevenson (@JamesStevenson) October 17, 2023

Non è tutto però: Insomniac aggiungerà anche l'opportunità di rigiocare le singole missioni, così che gli appassionati possano rivivere i momenti più emozionanti della campagna. Le informazioni sono state condivise su X (ex Twitter) da James Stevenson, Community and Marketing Manager della software house, in risposta alla domanda di un fan.

Marvel's Spider-Man 2 rappresenta un sequel diretto di Marvel's Spider-Man rilasciato nel 2018. Il nuovo capitolo metterà il giocatore sia nei panni di Peter Parker che di Miles Morales, un Tessiragnatele alternativo che ha esordito nello spin off a lui dedicato. In questo caso, i due supereroi si troveranno insieme ad affrontare una nuova grande minaccia: Venom.

Abbiamo avuto l'opportunità di recensire il nuovo first-party di Sony, in esclusiva per PlayStation 5, che pur proponendo la stessa formula del precedente, ci ha profondamente convinto. In particolare, la mappa due volte più grande, il nuovo set di abilità e la grafica sensibilmente migliorata con ray tracing abilitato in tutte le modalità rendono Marvel's Spider-Man uno dei migliori titoli finora rilasciati per l'ultima ammiraglia di Sony.