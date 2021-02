Marvel's Avengers, a marzo l'update next-gen per PS5 e Xbox Series X|S

Dopo la tiepida accoglienza da parte di pubblico e critica, Marvel's Avengers si appresta ad accogliere i primi contenuti aggiuntivi e, cosa più importante, l'update che permetterà all'action di Crystal Dynamics di sfruttare appieno l'hardware di PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Lo scorso ottobre, Square Enix annunciava il rinvio dei DLC e della versione next-gen del gioco, ma ora abbiamo una data di lancio ufficiale: 18 marzo 2021.

Supereroi in salsa next-gen: pronto l'update per PS5 e Xbox Series X

Come avviene con la maggior parte degli upgrade next-gen, le nuove versioni PS5 e Xbox Series X|S di Marvel's Avengers offriranno diverse migliorie sul fronte tecnico, a partire da un frame rate elevato e da un comparto grafico più definito. Sulle ammiraglie di Sony e Microsoft il gioco supporterà la risoluzione 4K, mentre su Xbox Series S arriverà "solo" a 1440p.

Sulle console next-gen, Marvel's Avengers sfrutterà l'SSD integrato per ridurre sensibilmente i tempi di caricamento e approfitterà della maggior potenza hardware per garantire "texture a una risoluzione maggiore, una distanza di rendering più elevata per i modelli ad alta risoluzione, mosse eroiche e distruzione delle armature più dettagliate".

Gli utenti di PS4 e Xbox One potranno riscattare l'aggiornamento gratuito alla versione next-gen a partire dal prossimo 18 marzo. I giocatori avranno la possibilità di trasferire il proprio profilo e i progressi di gioco su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, per continuare dall'ultimo salvataggio effettuato. È inoltre supportato il multiplayer cross-gen.

Marvel's Avengers, Clint Barton arriva con Operazione: Hawkeye

Sarà Clint Barton, alias Hawkeye, il secondo supereroe del roster di Marvel's Avengers. L'arciere più amato dei fumetti Marvel verrà introdotto tramite l'espansione Operazione: Hawkeye - Futuro Imperfetto, add-on che potrà essere scaricato senza costi aggiuntivi da tutti i possessori del gioco base, su tutte le piattaforme (PC, PS4, Xbox One e Google Stadia).

Anche in questo caso, la data di uscita dell'espansione coincide con il 18 marzo 2021 , in concomitanza con il lancio della versione next-gen.

Dopo aver vestito i panni di Kate Bishop in AIM allo scoperto - DLC pubblicato lo scorso 8 dicembre - in Futuro Imperfetto impersoneremo Clint Barton, giocando in solitaria o con altri tre amici. Come spiega Square Enix, i giocatori "scopriranno maggiori dettagli sulla missione di Hawkeye alla ricerca di Nick Fury, leader dello SHIELD, che potrebbe essere in grado di arrestare l'ascesa dell'AIM. Hawkeye scopre invece che lo Scienziato Supremo, Monica Rappaccini, sta sviluppando una pericolosa arma che potrebbe cambiare il destino dell'umanità [...]".

Con il debutto di Hawkeye arriva anche un nuovo temibile nemico per gli Avengers: è il Maestro, ovvero "una versione di Hulk con l'intelligenza di Bruce Banner e la forza e le capacità di Hulk, divenuto folle in un futuro apocalittico"; sarà lui l'antagonista della nuova missione.

Prossimamente, promette Square Enix, i giocatori accederanno a "nuove storie incentrate su nuovi eroi, cattivi, tipi di missioni, regioni, oggetti e altro ancora", il tutto, anche in questo caso, senza costi extra. Continueremo a seguire la produzione targata Crystal Dynamics in attesa di eventuali annunci circa i prossimi contenuti aggiuntivi.