Marvel Rivals disponibile: da oggi è possibile giocare al nuovo arena shooter a tema supereroi

NetEase ha reso disponibile Marvel Rivals, un nuovo sparatutto arena a tema supereroi che si colloca nello stesso genere di Overwatch 2. I requisiti di sistema sono piuttosto accessibili. I giocatori avranno l'opportunità di scegliere tra oltre 30 personaggi e combattere in arene distruttibili estratte dal multiverso Marvel.

Da oggi è disponibile su Steam Marvel Rivals, uno sparatutto a tema supereroi sviluppato da NetEase in collaborazione con Marvel. Lo shooter consentirà ai giocatori di prendere il controllo di uno per principali – ma non solo – eroi o cattivi del multiverso Marvel.

L'opera di NetEase va a scontrarsi con un colosso del genere, Overwatch 2. Marvel Rivals mette a confronto due squadre di sei giocatori che dovranno collaborare e combattere contro gli avversari in ambientazioni distruttibili provenienti dall'intero universo Marvel.

I requisiti di sistema non sono estremamente esigenti: i minimi prevedono un processore Intel Core i5 6600K o un AMD Ryzen 5 1600X insieme ad una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 570 o Intel Arc A380. Tuttavia, la memoria RAM minima richiesta è di 16 GB.

I consigliati, invece, prevedono un processore Intel Core i5-10400 o AMD Ryzen 5 5600X abbinato a una scheda video NVIDIA GeForce RTX 2060 Super o AMD Radeon RX 5700 XT oppure ancora una Intel Arc A750. Invariata la memoria RAM che anche in questo caso rimane di 16 GB. In ogni caso saranno necessari circa 70 GB di spazio libero per l'archiviazione.

Attualmente, il gioco può contare su diversi scenari, dalla Tokyo 2099 al Wakanda. Inoltre, offre un roster di oltre 30 personaggi che include sia alcuni protagonisti del multiverso Marvel come Spider-Man, Iron-Man o Wolverine, fino a volti meno noti come Squirrel Girl e Jeff the Land Shark.