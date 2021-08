Marvel Future Revolution: RPG per smartphone con grafica da console

Disponibile su Android e iOS da qualche giorno, Marvel Future Revolution è un nuovo gioco di ruolo a mondo aperto sviluppato dalla software house coreana Netmarble, già artefice di altri titoli per smartphone con grafica avanzata come se girassero su una console (se non un PC con configurazione hardware non di altissimo livello). In questo gioco si interpreta uno dei supereroi dell'universo Marvel e lo si fa crescere, sia sulla base delle statistiche che esteticamente, a seconda delle proprie scelte.

Marvel Future Revolution: giocare sullo smartphone come su console

Alimentato da Unreal Engine come un normale gioco per console, Marvel Future Revolution presenta un gameplay in tempo reale di tipo action RPG. A ciascun super eroi, infatti, corrispondono attacchi e abilità che vanno usati secondo precise tempistiche. Inoltre, offre una storia corredata da tantissime sequenze di narrazione in stile cinematografico, che rendono l'esperienza coinvolgente. In questa storia, i giocatori si uniscono a Omega Flight e devono salvare la Terra dalla minaccia della Convergenza. Ci sono molte altre modalità di gioco a parte quella in solitario, dove si può collaborare con gli altri giocatori all'interno della struttura online offerta da Marvel Future Revolution. Blitz, Guerra Omega e Zona Oscura sono alcune delle modalità co-op disponibili. Allo stesso tempo, non manca una modalità di gioco PvP.

Il gioco sfrutta il concetto del Multiverso perché permette ai giocatori di creare la propria versione di Spider-Man, Doctor Strange, Captain America, Iron Man, Black Widow, Storm, Star-Lord e Captain Marvel. Inoltre, è già stato annunciato che presto arriverà anche Magik, personaggio degli X-Men. La scelta del super eroe da impersonare è molto importante, perché ciascuno di loro è dotato di specifiche abilità di base, con punti di forza e di debolezza.

Captain America

Ad esempio, Captain America ha a disposizione un numero molto elevato di punti salute, il che lo rende efficace nel ruolo di tank. A sua disposizione anche dei potenziamenti per i propri attacchi. Sono caratteristiche che rendono Captain America particolarmente congeniale se si vuole usare un unico personaggio per PvE e PvP e non essere costretti a ripetere la progressione per avere un personaggio valido per il PvE e un altro per il PvP. Per poter potenziare un secondo personaggio, infatti, in Marvel Future Revolution bisogna ripetere le missioni della storia già affrontate per il primo personaggio.

Iron Man

Se, invece, si vuole affrontare la storia nella maniera più spedita possibile, senza trovare intoppi nell'affrontare i forti boss in essa presenti, la scelta migliore è Iron Man. La sua armatura, infatti, sprigiona degli attacchi decisamente efficaci contro i boss. Inoltre, Iron Man ha la possibilità di eseguire attacchi dalla distanza che gli permettono di non subire molti danni mentre infligge danno. Le sue abilità sono facili da apprendere ed è subito padroneggiabile.

Spider-Man

Spider-Man è invece particolarmente indicato per il PvP. È più agile di Iron Man, ma anche molto più difficile da controllare, anche perché non dispone di attacchi che arrecano molti danni. Non è molto efficace contro i boss ma, una volta acquisita una certa padronanza, può essere molto valido quando si deve affrontare una moltitudine di avversari o per sfuggire dalle grinfie degli avversari in PvP.

All'interno della struttura di Marvel Future Revolution, i super eroi corrispondono quindi alle classi dei tradizionali giochi di ruolo. Ciascuno di loro può essere potenziato negli attributi ma anche nell'equipaggiamento, con variazioni estetiche visibili da tutti i giocatori. In un team co-op composto da 8 personaggi, dunque, potrà capitare di vedere anche due Spider-Man e/o tre Iron Man, ad esempio, con ciascuno di loro che rifletterà una storia di decisioni prese dal rispettivo giocatore lungo la progressione.

Le missioni si svolgeranno in diversi scenari di gioco, completamente ricreati in tre dimensioni e molto complessi sul piano poligonale. Si tratta del Quartier Generale di Omega Flight, dove una squadra di combattenti è stata formata per risolvere i problemi causati dalla Convergenza; Nuova Stark City, costruita attorno al Progetto: P.E.G.A.S.U.S., che esiste per cercare una soluzione alla Convergenza; Impero Hydra, sotto il pugno di ferro di Teschio Rosso, questo mondo ha creato una società ancora più controllata dopo la Convergenza; Terra Xandar, dopo che Xandar venne distrutta da Thanos, gli Xandariani si stabilirono sulla Terra e chiamarono la loro nuova casa Terra Xandar; Midgardia, un mondo creato dagli Asgardiani che hanno perso il loro mondo a causa del Ragnarok; Sakaar, un pianeta desolato, con deserti aridi e terre abbandonate contaminate dai raggi gamma. La sua popolazione lotta per la sopravvivenza fin da quando il Maestro, un potente tiranno, iniziò a regnare su questo pianeta.

Lo scopo è quello di sconfiggere nemici del calibro di Thanos, Red Skull, Yellowjacket, Baron Mordo, M.O.D.O.K, Green Goblin e Red Goblin. Nel corso dell'avventura, inoltre, i giocatori incontreranno diversi personaggi non giocanti come Rocket Raccoon, Thor, Valchiria e Nick Fury.

Strutturato secondo la formula free-to-play, Marvel Future Revolution può essere scaricato gratuitamente da Google Play e da App Store. Se il download è gratuito, in puro stile Netmarble, Marvel Future Revolution include tantissime offerte a pagamento e solo il giocatore più smaliziato può individuare quelle che sono effettivamente le più convenienti per la sua build. Se in PvE, è comunque possibile completare la campagna senza spendere, per rimanere competitivi in PvP è quasi obbligatorio ricorrere al portafogli