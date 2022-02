Mario Kart 8 Deluxe, un DLC porta 48 nuovi percorsi su Nintendo Switch

Con più di 43 milioni di copie, Mario Kart 8 Deluxe è il gioco più venduto dello storico franchise Nintendo, oltre ad essere il titolo più acquistato dai possessori di Switch. Data questa premessa, l'ultimo annuncio della Grande N non dovrebbe destare troppe sorprese: è in arrivo il Pass percorsi aggiuntivi che, come suggerisce il nome, espanderà il racing game con numerosi tracciati provenienti dagli episodi più famosi della serie Mario Kart.

Mario Kart 8 Deluxe accoglie i tracciati più iconici della serie



Come annunciato poche ore fa durante l'ultima livestream del Nintendo Direct, i giocatori di Mario Kart 8 Deluxe avranno presto accesso a un ghiotto add-on che porterà 48 'nuovi' circuiti su cui gareggiare. I contenuti del Pass percorsi aggiuntivi provengono da diverse iterazioni della serie Mario Kart e saranno tutti giocabili sia in locale (in solitaria o in multiplayer) che online.

Si tratta a tutti gli effetti di un pass stagionale a pagamento, format adottato dai più noti GaaS (Games as a Service) per introdurre periodicamente nuovi contenuti di gioco. Nel caso specifico di Mario Kart 8 Deluxe e del Pass percorsi aggiuntivi, sono previsti sei pacchetti da otto percorsi, tutti inclusi in un'unica offerta da 24,99 euro. In alternativa, i possessori di un abbonamento a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo accederanno al DLC senza costi aggiuntivi.

Le sei 'tranche' del pass copriranno un periodo compreso tra il 2022 e la fine del 2023. Il Pacchetto 1 arriverà infatti il 18 marzo e includerà otto tracciati, ovvero:

Trofeo Scatto dorato

Promenade di Parigi (Mario Kart Tour)

Circuito di Toad (Mario Kart 7)

Cioccocanyon (Mario Kart 64)

Outlet Cocco (Mario Kart Wii)

Trofeo Gattofortuna

Neon di Tokyo (Mario Kart Tour)

Colli Fungo (Mario Kart DS)

Giardino Nuvola (Mario Kart: Super Circuit)

Covo ninja (Mario Kart Tour)

In occasione del reveal del Pass percorsi aggiuntivi, Nintendo ha lanciato una promozione per Mario Kart 8 Deluxe: il gioco è ora disponibile con uno sconto del 33% sul Nintendo eShop (al prezzo consigliato di 39,99 euro). L'offerta è valida fino alle 23:59 del 20 febbraio.