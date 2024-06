Like a Dragon: Yakuza, annunciata la serie Prime Video dedicata al videogioco SEGA

Uno dei franchise videoludici più amati del catalogo SEGA è senza dubbio Yakuza, serie che viene ora distribuita in tutto il mondo con il titolo originale giapponese 'Like a Dragon', a partire dall'ottavo capitolo rilasciato quest'anno per le console di ultima e penultima generazione.

L'action-adventure, amato tanto in Giappone quanto nel resto del mondo, diventerà presto uno show televisivo, come annunciato ufficialmente da Amazon qualche ora fa. Like a Dragon: Yakuza debutterà in autunno, in esclusiva su Prime Video.

Amazon Prime Video presenta Like a Dragon: Yakuza

L'annuncio era stato anticipato da un report di Variety che ha svelato i dettagli principali della nuova produzione Prime Video. Innanzitutto, si tratterà di una mini-serie composta da sei episodi, diretti da Take Masaharu ('100 Yen Love') e da Takimoto Kengo ('Kamen Teacher').

Il carismatico Kiryu Kazuma, protagonista principale dei giochi prodotti da SEGA, sarà interpretato dall'attore Takeuchi Ryoma, famoso per aver vestito i panni del supereroe Kamen Rider nella serie televisiva Kamen Rider Drive.

Variety svela che il lancio della serie è previsto in due parti: il 25 ottobre, con i primi tre episodi, e il 1° novembre. Lo show sarà sottotitolato e doppiato in 30 lingue. Vengono inoltre svelati ulteriori dettagli sulla trama dell'adattamento: la narrazione si dividerà tra due archi temporali, nel 1995 e nel 2004, "e segue il percorso di vita, gli amici d'infanzia e le ripercussioni delle decisioni di un temibile e impareggiabile guerriero della Yakuza con un forte senso della giustizia, del dovere e dell'umanità", si legge nel report.

Amazon ha poi diffuso un annuncio ufficiale tramite i suoi canali. Il post pubblicato su Instagram da Prime Video Italia riporta la seguente didascalia: "Per poter andare avanti bisogna fare la scelta giusta. Like a Dragon: Yakuza arriva il 25 Ottobre".

Insomma, dopo l'esplosivo successo della serie televisiva di Fallout, Amazon continua a investire nei grandi brand videoludici per le future produzioni Prime Video.

Ricordiamo che il franchise di Yakuza è nato nel 2005, con l'indimenticabile gioco sviluppato da SEGA per PlayStation 2. Si presentava come un intrigante mix tra i classici giochi action/adventure e i picchiaduro a scorrimento, un'esperienza che catapultava i giocatori a Tokyo e, più precisamente, nel quartiere a luci rosse del Kabukicho di Shinjuku. Il suo protagonista, Kazuma Kiryu, è diventato uno dei personaggi più iconici del mondo videoludico.