Licenziamenti anche per Telltale Games: l'azienda precisa che The Wolf Among Us 2 è salvo

Neanche Telltale Games è immune a una crisi che ha coinvolto l'intera industria dei videogiochi: quasi un intero team è stato allontanato. La società, però, ha fatto sapere che i licenziamenti non avranno un impatto sui titoli in sviluppo come The Wolf Among Us 2, previsto inizialmente per quest'anno, ma rimandato al 2024.

Le voci sui tagli erano iniziate a circolare già da qualche tempo, dopo che l'artista cinematografico Jonah Huang affermò che Telltale aveva licenziato la maggior parte del suo team all'inizio di settembre. Huang ha lavorato sia per la società originale, fallita nel 2018, sia in quella attuale.

L'artista aveva lavorato anche a The Wolf Among Us 2, sottolineando che vi erano alcuni problemi nello sviluppo del gioco di cui, però, non poteva parlare a causa di un contratto di non divulgazione vincolante. "Il nostro team era molto piccolo ed ero profondamente eccitato per il gioco. Telltale non ha ancora reso pubblico nulla di ciò che è accaduto".

"Voglio concludere con questa precisazione: non voglio che Telltale fallisca. Voglio sinceramente vederla avere successo. Telltale mi ha dato un'importante occasione, ma comunque, è finita nello stesso modo in cui si concludono la maggior parte dei lavori in questo settore: un licenziamento, non un pensionamento. Chiedo ai miei colleghi sviluppatori di lottare per il meglio" concluse Huang.

Nel frattempo, Telltale ha risposto a Eurogamer sull'argomento confermando i licenziamenti, ma rassicurando sullo stato di sviluppo dei progetti annunciati: "A causa delle attuali condizioni di mercato, purtroppo abbiamo dovuto lasciar andare alcuni membri del nostro team Telltale di recente[...]Siamo grati a tutti per la loro dedizione lungo questo viaggio e stiamo lavorando per sostenere tutti coloro che sono stati colpiti [dai tagli]" ha concluso il portavoce dell'azienda.