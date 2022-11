LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker: arriva la Galactic Edition con tanti nuovi personaggi

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker rappresenta un viaggio completo nella saga di Star Wars, visto attraverso la prospettiva dei personaggi LEGO. Ripercorrendo tutti i nove film e offrendo ambientazioni open world con moltissime situazioni diverse ed enigmi, e con la possibilità di interpretare i personaggi più famosi di Star Wars (provenienti anche dalle opere a margine rispetto ai film), LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è un prodotto che i fan della "galassia lontana lontana" non possono perdersi.

Che ora si arricchisce ulteriormente con la Galactic Edition, la quale comprende sei nuovi pacchetti nella Collezione Personaggi 2, che portano 30 nuovi personaggi giocabili, così come sette pacchetti personaggi della precedente Collezione Personaggi 1. Il pacchetto personaggi Star Wars: La Guerra dei Cloni è già disponibile e aggiunge il Capitano Rex, Darth Maul, Asajj Ventress, Savage Opress e Gar Saxon. Il pacchetto personaggi LEGO Star Wars: Vacanze Estive porterà invece le divertenti versioni festive di Obi-Wan Kenobi, Darth Vader e Finn n camicia hawaiana, l'Imperatore Palpatine in costume e R2-D2, con un maglione natalizio.

Il pacchetto Star Wars: Ribelli arriverà il 15 novembre e aggiungerà al gioco Sabine Wren, Ezra Bridger, il Grand'ammiraglio Thrawn, Kanan Jarrus ed Hera Syndulla, Lo stesso giorno arriverà il pacchetto Star Wars: Obi-Wan Kenobi, che includerà Ben Kenobi, Darth Vader, Reva Savander (la Terza Sorella), Il Grande Inquisitore e il Quinto Fratello. Il 29 novembre sarà il turno del pacchetto personaggio Star Wars: Andor, che aggiungerà Cassian Andor, Luthen Rael, Syril Karn, il Supervisore Dedra Meero e Bix Caleen, e del pacchetto Star Wars: Il Libro di Boba Fett che includerà Krrsantan, Cad Bane, Cobb Vanth, Peli Motto e The Armorer.

La Galactic Edition di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker comprende anche i sette pacchetti della Collezione Personaggi originale, ovvero con The Mandalorian - Stagione 1 (con il Mandaloriano e Grogu non giocabile, Greef Karga, Cara Dune, IG-11 e Kuiil), Solo: A Star Wars Story (con il giovane Han Solo, il giovane Chewbacca, il giovane Lando Calrissian, Qi'ra, Tobias Beckett ed Enfys Nest), Pacchetto Personaggi Classici (Luke Skywalker, la Principessa Leia, Han Solo, Darth Vader e Lando Calrissian), Pacchetto Trooper (il Soldato della Morte Imperiale, l'Assaltatore incendiario, il Soldato Ranger, il Soldato Costiero Imperiale e l'Assaltatore di Mimban), Rogue One: A Star Wars Story (Jyn Erso, Bodhi Rook, Cassian Andor, K-2SO, Chirrut Îmwe, Baze Malbu e il Direttore Krennic), The Mandalorian - Stagione 2 (Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo Katan, Fennec Shand e il Moff Gideon) e Star Wars: The Bad Batch (Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair ed Echo).

I nuovi pacchetti personaggio sono disponibili come parte della Collezione Personaggi 2, all’interno della Galactic Edition di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker oppure acquistabile in bundle con la Collezione Personaggi 1 a €24,99. È anche possibile acquistare singolarmente le due Collezioni Personaggi a €14,99 ciascuna, mentre pacchetti personaggio individuali saranno disponibili a €2,99. Acquistando la versione digitale del gioco è anche possibile sbloccare il classico personaggio giocabile di Obi-Wan Kenobi, che non è acquistabile singolarmente.

Non perdete la nostra recensione di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.