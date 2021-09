LEGO Star Wars Battles: ecco la data di rilascio del nuovo gioco per iPhone, iPad, Mac e Apple TV

LEGO Star Wars Battles è un nuovo gioco di strategia che porta i giocatori ad utilizzare personaggi e veicoli di tutte le ere della galassia di Star Wars per creare azioni di guerra e sconfiggere i nemici. Servirà un approccio strategico per schierare le truppe e costruire torri di LEGO sul campo di battaglia mentre si cerca di distruggere la base avversaria. I giocatori dovranno padroneggiare entrambi i lati della Forza con le schiere di armate del lato chiaro e del lato oscuro, ciascuna col proprio stile di gioco.

LEGO Star Wars Battles arriverà il 24 settembre

Si tratta di un titolo multigiocatore 1 vs 1 per certi versi simile a Clash Royale. Saranno presenti veicoli come AT-AT, AT-RT, Y-wing, caccia TIE e personaggi di Star Wars: La Minaccia Fantasma, Star Wars: Una Nuova Speranza , Star Wars: The Clone Wars e altri contenuti di Star Wars. I giocatori potranno costruire una fabbrica di droidi per arrestare l'avanzata del nemico e altri tipi di torri di LEGO. Personaggi iconici come Darth Vader, Luke Skywalker, Yoda e Boba Fett potranno essere schierati sul campo di battaglia, e sarà possibile sfruttare le loro abilità uniche. Le arene dove si svolgeranno le battaglie, inoltre, saranno ispirate a luoghi iconici di Star Wars, tra cui Naboo, Hoth, Scarif e Geonosis.

Il titolo potrà essere giocato su iPhone, iPad, Mac e Apple TV e sarà disponibile in esclusiva su Apple Arcade, il servizio di giochi ad abbonamento della Mela, con un abbonamento mensile di €4,99 e un mese di prova gratuito. Apple Arcade è anche incluso nei seguenti piani mensili di abbonamento di Apple One: Individuale (€14,95) e Famiglia (€19,95), con un mese di prova gratuito.

LEGO Star Wars Battles sarà disponibile dal 24 settembre. Il gioco è sviluppato da TT Games. Con uffici nel Regno Unito, a Knutsford, Wilmslow, Brighton e Maidenhead, TT Games si concentra sullo sviluppo di giochi di alta qualità per console, per console portatili, per dispositivi mobili e per PC, indirizzati ai giocatori più giovani e alle loro famiglie.