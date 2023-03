Left 4 Dead 3 citato in CS2: il terzo capitolo sarebbe in sviluppo?

Che sia chiaro, si tratta semplicemente di speculazioni, ma la presenza del termine "Left4Dead3" in Counter Strike 2 fa sicuramente riaccendere la speranza. L'utente Reddit PaP3s ha condiviso un'immagine nella quale il nome del titolo appare tra i file del prossimo sparatutto e viene indicato con "Version 2".

Il significato delle righe ancora non è chiaro. Tra queste è possibile leggere "priorità nessuna", il che potrebbe identificare un modo simpatico di Valve per suggerire ai fan dell'horror che non vi è alcuna intenzione, almeno per il momento, di pubblicarne un nuovo capitolo.

Di Left 4 Dead 3 in effetti se n'è parlato a lungo e sono state numerose le speculazioni che hanno investito il titolo. In prima battuta Tayler McVicker, insider molto vicino a Valve News Network, scrisse su Twitter: "Left4Dead VR è realtà". L'anno successivo il presidente cinese di HTC citò Left 4 Dead 3 durante una presentazione sulla realtà virtuale.

Fu la stessa Valve a dover chiarire con un post ufficiale che un terzo capitolo dello sparatutto cooperativo non era assolutamente in sviluppo. Tuttavia, anche a seguito di quelle dichiarazioni le voci non si placarono, indicando l'ottimizzazione del Source 2 come unico limite. Da allora, Valve ha rilasciato diversi titoli tra cui Half-Life Alyx.

In effetti, l'opinione più diffusa è che il titolo fosse in uno stato avanzato dello sviluppo prima che Valve lo interrompesse. Le ragioni sarebbero state proprio l'impossibilità del Source 2 di supportare le funzionalità multiplayer, limitando il titolo alla sola campagna per giocatore singolo.

Come premesso si tratta solo di speculazioni, ma gli indizi su un nuovo Left 4 Dead sembrano essere davvero troppi. In ogni caso il rilascio di certo non sarebbe dietro l'angolo e, semmai dovessero arrivare, l'attesa per informazioni ufficiali probabilmente sarà ancora molto lunga.