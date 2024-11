Larian: profitti per circa 250 milioni di euro grazie a Baldur's Gate 3

La software house belga nel 2023 ha registrato risultati finanziari che non aveva mai visto nel passato. Il merito, ovviamente, è di Baldur's Gate 3, il gioco di ruolo premiato come titolo dell'anno in una moltitudine di occasioni

Larian Studios è diventato uno degli studi più amati dell'industria lo scorso anno grazie al lancio di Baldur's Gate 3 . Dopo il rilascio, il gioco ha battuto numerosi record e ha vinto una serie di premi come Gioco dell'Anno (GOTY). Secondo Irish Independent, proprio grazie a questi traguardi Larian ha registrato 249 milioni di euro di profitto ante imposte nel 2023, equivalenti a circa 260 milioni di dollari. Complessivamente, Baldur's Gate 3 ha generato 427 milioni di euro di entrate totali nel 2023.

Questi dati segnano un netto cambiamento per Larian, soprattutto in riferimento al 2022 che lo studio ha vissuto. In quel periodo, lo studio era profondamente immerso nello sviluppo di Baldur's Gate 3, e molti giocatori attendevano impazientemente la fine della fase di Accesso Anticipato. Di conseguenza, i costi operativi superavano le entrate, portando a una perdita di poco più di 200 mila dollari.

Ora, con le casse piene di fondi, Larian sta passando a nuovi progetti, con almeno due nuovi giochi di ruolo in fase di sviluppo. Tuttavia, non ci sarà un Baldur's Gate 4, a causa delle difficoltà legate ai diritti di licenza con Wizards of the Coast, l'azienda che detiene la proprietà del franchise.

Quest'ultima sta già pensando a un seguito per Baldur's Gate 3, ma non sarà affidato a Larian. La software house belga, dunque, con ogni probabilità ritornerà su Divinity Original Sin, il suo precedente successo, con struttura di gioco peraltro molto simile allo stesso BG3.