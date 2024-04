Larian al lavoro su due nuovi giochi, creati con la stessa 'passione' di Baldur's Gate 3

Non si tratterà sicuramente di Baldur's Gate 4, ma non è ancora dato sapere su cosa Larian Studios stia effettivamente lavorando dopo il grande successo ottenuto con Baldur's Gate 3. Sappiamo solo che sono due progetti realizzati con la stessa "passione" che il team ha messo su Baldur's Gate 3. Probabilmente Divinity: Original Sin 3 è uno dei due?

Quel che è certo è che Larian vuole rimanere il più indipendente possibile e concentrarsi sui propri franchise. Le rivelazioni arrivano in un blog post su Steam in cui si dettaglia la Patch 7 di Baldur's Gate 3. Come il team belga ci ha abituato con le patch precedenti al suo ultimo gioco di ruolo, anche questa promette di essere molto corposa, andando ben al di là della correzione dei bug. La patch, infatti, migliorerà i finali "malvagi", rendendoli ancora "più oscuri", e introdurrà anche nuove tracce musicali, composte ancora una volta da Borislav Slavov, colui che ha realizzato l'apprezzatissima colonna sonora del gioco di base.

La patch introdurrà anche il primo dei nuovi strumenti di modding. Data la portata delle aggiunte, Larian prevede di far provare la patch a un numero selezionato di giocatori con una beta chiusa i cui dettagli verranno comunicati nei prossimi giorni. Oltre alla Patch 7, Larian sta lavorando al crossplay e a una modalità foto, insieme a ulteriori correzioni di bug, miglioramenti delle prestazioni e alla stabilità.

"Avere la possibilità di sviluppare un gioco ambientato nell'universo di Dungeons & Dragons è stato un sogno diventato realtà per tutti noi", continua il post a proposito dei nuovi progetti. "Ma come [il CEO Swen Vincke] ha recentemente confermato, non introdurremo alcun nuovo importante contenuto narrativo nella storia di Baldur's Gate 3 o nei suoi personaggi e compagni di origine, né realizzeremo espansioni o faremo Baldur's Gate 4".

Con queste parole Larian si riferisce al precedente annuncio con cui ha dato l'addio sia a Baldur's Gate che a Dungeons & Dragons. Wizards of the Coast e Hasbro, le aziende che detengono i diritti per lo sfruttamento dell'immaginario di D&D, hanno già replicato alle dichiarazioni di Vincke, dicendo che Baldur's Gate 4 si farà, ma che ancora non ci sono certezze su quale sarà la software house che se ne occuperà. Certo, dovrà trattarsi di un profilo molto particolare, se è vero che Larian ha dovuto lavorare molto e infondere molta passione per ottenere i risultati che ha ottenuto con BG3.

"Come studio indipendente dal 1996, apprezziamo la libertà di seguire la nostra creatività ovunque ci conduca" si legge ancora nel post sul blog di Steam. "Dopo sei anni trascorsi nei Forgotten Realms e molte discussioni, abbiamo deciso di cogliere questa opportunità per sviluppare le nostre IP. Attualmente stiamo lavorando a due nuovi progetti e non potremmo essere più entusiasti di ciò che il futuro ha in serbo".

In altri termini, ora Larian vuole sfruttare quanto guadagnato con Baldur's Gate 3 per finanziare due progetti tutti suoi, appartenenti a proprietà intellettuali di sua proprietà. “Siamo ancora agli inizi: vi diremo di più a riguardo più avanti. Ma vogliamo anticipare una cosa: la sensibilità che ci ha portato a realizzare Baldur's Gate 3 è viva e vegeta nel castello di Larian. Siamo alimentati dalla stessa passione, che ci spinge a creare esperienze coinvolgenti modellate dalle scelte dei giocatori, e non vediamo l’ora che vi uniate a noi in questa prossima avventura”.

Sembra confermata, dunque, anche la struttura da gioco di ruolo con scelte e conseguenze. "Non so se ce la faremo, ma guardando i nostri piani narrativi, visivi e di gameplay, penso che quello su cui stiamo lavorando ora sarà il nostro miglior lavoro di sempre" sono le ultime parole del post.