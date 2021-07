Laboratorio di Videogiochi: a settembre anche in versione fisica per Nintendo Switch

Lo scorso giugno, Nintendo ha lanciato Laboratorio di Videogiochi sulla sua Switch, in formato digitale. Complice la calorosa accoglienza del pubblico, l'ultima esclusiva della console ibrida sarà presto disponibile anche in formato fisico presso i rivenditori europei. Sarà l'occasione perfetta per incontrare i Nodon e gli altri piccoli personaggi che guideranno i giocatori alla scoperta della programmazione, per imparare a sviluppare videogiochi divertendosi.

I Nodon invadono le cartucce di Nintendo Switch

A partire dal prossimo 10 settembre, Laboratorio di Videogiochi sarà disponibile in tutti i negozi italiani in versione retail. L'ultima creazione della Grande N, ricordiamo, consente a chiunque di apprendere i concetti fondamentali dello sviluppo di videogiochi, grazie alle lezioni - semplici e intuitive - realizzate dagli esperti di Nintendo: "Attraverso queste lezioni, i giocatori scopriranno come costruire giochi da zero, posizionando creature colorate chiamate Nodon e collegandole tra loro. Ci sono dozzine di Nodon in Laboratorio di Videogiochi, ognuno con la sua funzione unica e una personalità da abbinare", si legge nel comunicato ufficiale.

Dopo aver familiarizzato con i Nodon e con le altre meccaniche, gli aspiranti sviluppatori potranno selezionare la modalità Programmazione libera per dare libero sfogo alla propria creatività. Con la semplice pressione di un pulsante, gli utenti possono passare dalla schermata di creazione a quella di gioco per tenere traccia di tutte le funzionalità implementate e per testare le loro idee.

Una volta creato il gioco, sarà possibile condividere la propria creazione con amici e parenti, via internet - tramite un codice alfanumerico - o utilizzando la connessione wireless locale. Si potrà sempre trarre ispirazione dai giochi degli altri utenti e, all'occorrenza, creare una copia dei propri titoli preferiti e sperimentare tutte le possibili combinazioni dei Nodon.

Laboratorio di Videogiochi è compatibile con i controller Joy-Con, il Nintendo Switch Pro Controller e i comandi integrati nel modello Switch Lite. In alternativa, si può anche utilizzare un mouse compatibile per avere un controllo ancora più preciso in fase di creazione, collegando la periferica alla porta USB che troviamo sulla base di Nintendo Switch (modello standard).

Ricordiamo che il gioco in formato fisico arriverà in Italia il 10 settembre 2021.