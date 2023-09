La Venere di Open to Meravaglia diventerà un videogioco. Obiettivo? Conquistare i cinesi

"Open to meraviglia", la campagna di promozione dell'Italia all'estero ideata dal Ministero del Turismo, ha fatto molto discutere qualche mese fa per la Venere del Botticelli usata a mo' di influencer con tanto di account Instagram.

Al di là di cosa ne se ne pensi dell'iniziativa del ministero guidato da Daniela Santanchè e della sua efficacia, è interessante segnalare un inatteso sviluppo: un'intesa firmata dall'Agenzia Nazionale del Turismo con WeChat, dietro cui c'è il colosso Tencent. Attrarre la popolazione cinese in Italia facendo leva su una piattaforma con 1,3 miliardi di utenti attivi è lo scopo dell'accordo.

Come fare breccia nel cuore dei cinesi? In una nota stampa si parla di una "pluralità di iniziative promozionali super tecnologiche" (sì, super!) tra le quali "un videogame dedicato alla Venere, influencer virtuale della campagna Open to Meraviglia, che sfrutteranno la diffusione pressoché universale dell'app WeChat sul mercato cinese".

Oltre al videogioco, nel prossimo futuro, ENIT e WeChat lanceranno un programma di live-streaming con influencer cinesi che gireranno l'Italia e produrranno contenuti finalizzati alla promozione delle destinazioni turistiche e delle attrazioni italiane.

"È una giornata storica per il turismo italiano. WeChat è senza dubbio uno strumento di comunicazione cruciale e questa partnership consentirà di moltiplicare in modo esponenziale la diffusione sul mercato cinese di contenuti dedicati alla bellezza italiana. L'innovazione tecnologica ha trasformato il modo in cui le persone pianificano e vivono le proprie esperienze di viaggio. Attraverso i canali di ENIT su WeChat i viaggiatori cinesi potranno scoprire le meraviglie del Bel Paese e condividere le proprie esperienze in tempo reale", ha dichiarato Ivana Jelinic, Presidente e AD ENIT.

"Questo è solo l'inizio di una partnership che punta a rendere l'Italia una destinazione turistica ancora più accogliente e accessibile per i visitatori cinesi. Continueremo a esplorare le potenzialità delle nuove tecnologie per migliorare l'esperienza di viaggio e promuovere la cultura, la storia e lo splendore del nostro Paese", ha affermato l'on. Gianluca Caramanna, Consigliere del Ministro del Turismo Daniela Santanchè.

Al momento del videogame che vedrà la protagonista la Venere non ci sono dettagli, solo domande: di cosa si tratterà? Chi lo realizzerà? Quanti soldi costerà ai contribuenti? Forse le risposte arriveranno in futuro, per ora l'auspicio è che l'iniziativa non si riveli un buco nell'acqua come altre viste in passato, da Very Bello al "Please Visit Italy" di rutelliana memoria.