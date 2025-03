La minaccia del disc rot: neanche i supporti fisici sono eterni

Le collezioni di videogiochi fisici, spesso conservate gelosamente dagli appassionati, non sono immuni al passare del tempo. Il fenomeno del disc rot, noto anche come laser rot, compromette la leggibilità dei supporti ottici e rende impossibile l’accesso ai giochi e ai contenuti custoditi su di essi. Anche se alcune stime indicano che i CD possano durare fino a 100 anni e i DVD tra i 30 e i 100, i Blu-ray utilizzati per i titoli PS5 sembrano avere una durata inferiore, attestandosi intorno ai 20 anni nelle condizioni migliori.

La questione è tornata alla ribalta con l’annuncio di Warner Bros. di un programma di sostituzione di DVD difettosi affetti da degrado prematuro. Questo fa pensare che alcuni supporti abbiano iniziato a deteriorarsi ben prima della scadenza stimata, mentre la qualità dei materiali utilizzati nella produzione, e lo stesso processo di scrittura dei dischi, potrebbero non essere stati di altissimo livello. Macchie, ombre e alterazioni sulla superficie inferiore del disco sono i segnali più evidenti di un processo di ossidazione in corso, che porta progressivamente alla perdita dei dati.

Per preservare il più possibile la propria collezione, gli esperti consigliano di conservare i dischi in ambienti freschi e asciutti, al riparo da umidità e raggi UV, e al tempo stesso di evitare il contatto diretto con l’aria per limitare l’ossidazione. Tuttavia, anche queste precauzioni non garantiscono una protezione assoluta.

Con il dibattito sull'effettiva proprietà dei contenuti digitali che rimane fervente, alcuni hanno riposto le proprie speranze proprio sui supporti fisici. I contenuti che risiedono in uno store digitale rimangono di proprietà dei gestori del servizio, che improvvisamente possono rimuoverli o considerarli obsoleti per qualche ragione. Il paradosso è evidente: per salvaguardare i giochi acquistati in formato fisico, tuttavia, la soluzione più efficace potrebbe essere proprio il backup digitale. Con l’aumento dei casi di disc rot segnalati, il dibattito tra collezionisti e sostenitori del digitale si fa sempre più acceso, dove l’effettiva longevità dei supporti ottici è in discussione.

Chi possiede una vasta raccolta di giochi per PS1, ormai giunti ai 30 anni di età, potrebbe voler testare i propri dischi prima che sia troppo tardi. Dopotutto, nulla è eterno, nemmeno i videogiochi custoditi con la massima cura.