La lista dei giochi ottimizzati per sfruttare la potenza di Xbox Series X e Series S al lancio

Microsoft ha svelato la lista dei giochi che al lancio di Xbox Series X e Series S sarà in grado di sfruttare la maggiore potenza delle console. L'azienda non ha spiegato esattamente quali saranno le ottimizzazioni di ogni titolo, ma aspettatevi tempi di caricamento migliori, risoluzione superiore o frame rate più elevati, ma anche una qualità dell'immagine più elevata.

Quando le due console debutteranno il 10 novembre, i giocatori potranno accedere a 30 giochi ottimizzati da subito, 20 dei quali con Smart Delivery per l'aggiornamento automatico e migliaia di giochi delle precedenti generazioni. Smart Delivery è la soluzione di Microsoft che consente di acquistare un titolo una sola volta e poi decidere se giocarlo su Xbox Series X|S o su Xbox One.

Se si possiede quindi una Xbox One e si acquista un gioco per tale console, e in seguito si decide di passare a Xbox Series X|S, sarà possibile usare la copia acquistata anche sulla nuova console senza costi aggiuntivi, godendo degli eventuali miglioramenti apportati dagli sviluppatori. Tra i giochi indicati nella lista, Fortnite è certamente il titolo di terze parti a spiccare. Assente invece Destiny 2, che sarà aggiornato l'8 dicembre per girare in 4K e 60 fps su Xbox Series X e in Full HD a 60 fps su Xbox Series S. Di seguito l'elenco diffuso da Microsoft: