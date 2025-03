La Basilica di San Pietro tra Minecraft e IA: il progetto di Microsoft per le scuole italiane

Microsoft e Città del Vaticano hanno presentato il nuovo progetto nell'ambito di Minecraft Education: Peter Is Here. Il nuovo titolo trasporta i giocatori in un viaggio attraverso la storia, l'arte, la cultura e lo spiritualismo che caratterizzano La Basilica di San Pietro

Microsoft, in collaborazione con La Basilica di San Pietro, Città del Vaticano, ha presentato il suo ultimo progetto nell'ambito di Minecraft Education: Peter Is Here. La nuova avventura consente agli studenti di visitare una ricostruzione digitale della basilica mentre ne affrontano la storia e le sfide di restauro.

Il progetto rappresenta l'anello di congiunzione tra il patrimonio del Vaticano con l'innovazione moderna e la tecnologia. Un viaggio che esplora il valore spirituale, artistico e architettonico del monumento e consente a grandi e piccoli di approcciarsi alle opportunità offerte dall'IA per l'apprendimento.

Peter Is Here, infatti, sfrutta un ampio ventaglio di strumenti basati sull'intelligenza artificiale a partire da Microsoft Copilot che ricerca e informa il giocatore sulla storia del monumento. Microsoft Designer, invece, è stato utilizzato per sviluppare gli asset di gioco. Microsoft Visual Studio e GitHub Copilot hanno supportato le meccaniche di gioco, infine Microsoft Copilot e Azure OpenAI GPT-4.0 sono stati utilizzati per garantire l'idoneità dei testi rispetto all'età e all'accessibilità.

"Il traguardo di oggi rappresenta una naturale e importante estensione della partnership di Microsoft con il Vaticano e un altro grande passo in avanti" ha dichiarato Brad Smith, Vice Chairman e Presidente di Microsoft. "Siamo riusciti a consegnare la cultura, la religione e il patrimonio di questa meravigliosa istituzione nelle mani dei bambini di ogni paese del mondo".

Alla presentazione ha partecipato anche il Capo della Segreteria Tecnica del Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Dottor Mauro Antonelli. Le scuole italiane e quelle cattoliche di tutto il mondo saranno le prime a integrare l'esperienza di Minecraft Education nei loro programmi scolastici.

Peter Is Here è già disponibile per tutti gli utenti in possesso di una licenza "library di lezioni Microsoft Education". Studenti e insegnanti, inoltre, possono accedere a una versione di prova di Minecraft Education dopo aver scaricato l'app e aver effettuato l'accesso con il proprio account Office 365 o Microsoft 365 Education.

In più, gli insegnanti, possono accedere ad un progetto Power Point realizzato per l'utilizzo in classe con istruzioni strutturate e quaderni di lavoro per gli studenti che favoriscono il coinvolgimento e la comprensione contestuale di ciascun sito di restauro.