L'universo animato di Doom sbarca su mobile con Mighty Doom

Bethesda ha annunciato la data d'uscita di Mighty Doom, una versione up-down dello sparatutto sviluppata specificamente per i dispositivi mobili. Il titolo è ambientato nell'universo animato di Doom e ispirato ai giocattoli collezionabili di Doom Eternals. L'appuntamento è il 21 marzo 2023.

"Quando un'ondata di energia sconosciuta attraversa una fabbrica di giocattoli Gibbo, il Mini Slayer prende vita e viene trasportato in una dimensione alternativa. La tua missione? Uccidi ogni demone che si frappone tra te e il tuo coniglietto rubato Daisy" recita l'annuncio.

Mighty Doom è un'avventura single-touch shooter ambientata nell'"universo animato di Doom" - di cui in realtà non si aveva contezza fino ad oggi - che ripercorre alcuni dei livelli iconici della saga, rivisitati in chiave cartoon.

Il gioco è stato sviluppato da Alpha Dog, uno studio sotto la bandiera di Zenimax divenuto parte dei Microsoft Studios in seguito all'acquisizione avvenuta nel 2021. L'obiettivo sarà eliminare "orde di demoni adorabilmente violenti" e guadagnare esperienza così da salire di livello e migliorare il proprio equipaggiamento.

A tal proposito, gli utenti che effettueranno la pre-registrazione riceveranno al lancio un set completo di equipaggiamento e skin esclusive. Il titolo sarà free-to-play e le iscrizioni sono già aperte sia su Android che su iOS.