L'RPG del momento Kingdom Come: Deliverance 2 supporta il DLSS 4 subito al lancio

Già dalle prime recensioni, Kingdom Come: Deliverance 2 è emerso come un titolo dall'ottima profondità, capace di immergere i giocatori nel contesto storico medievale in cui è ambientato, la Boemia del XV secolo immersa nel Sacro Romano Impero. Seguito di un titolo altrettanto valido, Kingdom Come: Deliverance 2 potrebbe rivelarsi il gioco di ruolo dell'anno, per realismo e meccaniche da gioco di ruolo, per certi versi rivaleggiando in portata e longevità con lo stesso Baldur's Gate 3.

NVIDIA ha annunciato che Kingdom Come: Deliverance 2 vanta il supporto al DLSS 4 già al lancio. I giocatori possono utilizzare l'app NVIDIA per passare dalla DLSS Super Resolution al modello di intelligenza artificiale Transformer del DLSS 4. Inoltre, sempre tramite l’app, è possibile forzare l’attivazione del DLAA.

Kingdom Come: Deliverance 2 è uno dei pochi titoli basati su CryEngine, lo stesso motore che usava il suo predecessore, ora aggiornato agli hardware moderni e in grado di offrire una grafica particolareggiata e credibile. Non dimentichiamo che, al momento della sua uscita, Kingdom Come: Deliverance era uno dei giochi più esigenti in termini di hardware, oltre a essere visivamente impressionante. E sembra che questo seguito possa continuare su questi propositi: con una grafica talmente dettagliata, il DLSS 4 può rivelarsi fondamentale per garantire le prestazioni adeguate a immergere il giocatore nel contesto storico offerto da questo titolo.

Kingdom Come: Deliverance 2 NON utilizzerà la tecnologia anti-tamper Denuvo. Inoltre, secondo alcune anteprime, il gioco include impostazioni sperimentali particolarmente esigenti che potrebbero spingere al massimo anche le più recenti GPU come la GeForce RTX 5090.

Kingdom Come: Deliverance 2 è un gioco di ruolo d'azione ambientato nell'Europa medievale del XV secolo, sviluppato da Warhorse Studios e pubblicato da Deep Silver. Rilasciato nella giornata di ieri per PlayStation 5, Windows e Xbox Series X/S, il gioco continua la storia di Henry, un giovane fabbro coinvolto in intrighi politici e conflitti bellici. Rispetto al suo predecessore, questa nuova avventura introduce armi come balestre e le prime forme di armi da fuoco, oltre a migliorare il sistema di combattimento e ampliare le abilità del personaggio. Il mondo aperto offre un'esperienza immersiva, con missioni che possono essere affrontate in modi diversi, influenzando le reazioni dei personaggi non giocanti e lo sviluppo del protagonista.

Inoltre, Kingdom Come: Deliverance 2 ha debuttato con grande successo su Steam, superando i 134 mila giocatori contemporanei poche ore dopo il lancio. Rispetto al suo predecessore, il nuovo RPG medievale offre una trama più coinvolgente, un’ambientazione ancora più dettagliata e meccaniche di gioco migliorate. Con una durata stimata tra le 50 e le 200 ore, il titolo è già considerato un potenziale candidato al gioco dell’anno 2025.

Inizieremo a provarlo nei prossimi giorni e vi daremo il nostro giudizio approfondito.