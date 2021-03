L'ingorgo nel Canale di Suez? Si può vedere anche in Microsoft Flight Simulator

Negli ultimi giorni ha tenuto banco l'ingorgo nel Canale di Suez provocato dalla nave portacontainer Ever Given che, orientata in modo da non poter riprendere la navigazione, ha finito per bloccare per diversi giorni la navigazione di uno snodo cruciale per il commercio mondiale. L'incidente, in via di risoluzione nelle ultime ore, ha provocato perdite per circa 10 miliardi di euro al giorno, e non è sfuggito alla community di modder di Microsoft Flight Simulator.

L'ingorgo nel Canale di Suez riprodotto in Microsoft Flight Simulator

Che ha ancora una volta evidenziato il livello di fedeltà e di versatilità che il simulatore di volo è in grado di raggiungere, riproducendo l'incidente in maniera del tutto speculare alla realtà. Sul canale YouTube di Donut_ Enforcement è possibile ammirare il lavoro di modding. Il suo autore ha commentato: "La cosa bella di Microsoft Flight Simulator 2020 è che puoi riprodurre ciò che vuoi tramite una mod".

Ribadiamo, quindi, che si tratta di una mod, mentre la mappa di base di Microsoft Flight Simulator, per quanto costantemente aggiornata, non riflette così rapidamente i cambiamenti al mondo reale (o, meglio, lo fa solo per quanto concerne le condizioni metereologiche).

Non è la prima volta che Flight Simulator abbatte le barriere della settorialità e finisce nel generalistico. Era successo, ad esempio, anche quando è stato in grado di riprodurre fedelmente l'Uragano Laura che ad agosto ha imperversato nel Golfo del Messico e non solo.

Come abbiamo esaminato nell'analisi tecnica di Microsoft Flight Simulator (da non perdere!) il nuovo simulatore di volo alterna tecnologie all'avanguardia a qualche lacuna, soprattutto per quanto riguarda il suo motore grafico. Da quando abbiamo pubblicato l'analisi, Microsoft ha rilasciato degli aggiornamenti che in parte migliorano le prestazioni ed eliminano qualcuno dei colli di bottiglia.