Kratos e Atreus sugli spalti, Joel ed Ellie consegnano il pallone: PlayStation celebra la Champions League con uno spot

SIE (Sony Interactive Entertainment) ha presentato un nuovo spettacolare spot per celebrare gli oltre 20 anni di collaborazione con la UEFA Champions League. Nella réclame appaiono alcuni dei personaggi più iconici dei franchise disponibili su PlayStation 5, da Kratos di God of War a Joel di The Last of Us.

Lo spot si apre proprio con Joel ed Ellie che corrono a cavallo attraverso il tunnel che porta al campo per consegnare in tempo il pallone del calcio di inizio. Ad attenderli c'è Astro Bot che raccoglie la moneta – con i loghi di PlayStation – lanciata dall'arbitro.

Nel frattempo, i due Spider-Men, Peter Parker e Miles Morales da Spider-Man 2, impediscono la caduta di un maxischermo all'esterno di un locale a New York, durante un momento cruciale della partita. Ellie lancia il pallone all'arbitro e, mentre si allontana dal campo insieme a Joel, Kratos incita i tifosi con un potente ruggito del Gjallarhorn.

Il tutto avviene sulle note del Fissatore di Cloax (remix del "Figaro" di Gioachino Rossini), rendendo le scene meravigliosamente epiche. Lo spot verrà trasmesso durante le partite di Champions a partire da stasera, 24 ottobre 2023. Sony, inoltre, ha già anticipato che la collaborazione con l'organizzazione sportiva durerà ancora a lungo.