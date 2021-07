Konami straccia il contratto con Antoine Griezmann: il giocatore è accusato di razzismo

Konami ha rescisso il contratto con Antoine Griezmann dopo la diffusione di un video in cui l'attaccante della nazionale francese e del Barcellona, insieme al compagnato di squadra Ousmane Dembélé, si lasciò andare nel 2019 durante un tour con il team catalano in Giappone a commenti ritenuti razzisti. Griezmann, contrariamente a quanto si può pensare, era ambassador di Yu-Gi-Oh! e non il titolo calcistico eFootball PES.

La decisione di Konami segue di un giorno l'iniziativa dello sponsor principale del Barcellona, l'e-commerce giapponese Rakuten, il quale ha chiesto delucidazioni al club sul filmato nel cui i giocatori sembrano prendersi gioco dello staff asiatico dell'hotel in cui sono ospitati. Nel video, Dembélé dice a Griezmann: "Tutte queste brutte facce, solo per farti giocare a PES, non ti vergogni?". Griezmann nel filmato si fa sfuggire una risata, ma non sembra dire nulla, mentre lo staff dell'hotel tenta di far funzionare un televisore.

"Konami Digital Entertainment crede, così come la filosofia dello sport, che la discriminazione di qualsiasi tipo sia inaccettabile", si legge in una dichiarazione della società giapponese. "Avevamo annunciato Griezmann come nostro ambasciatore dei contenuti di Yu-Gi-Oh!, tuttavia alla luce dei recenti eventi abbiamo deciso di rescindere il contratto".

Konami, tra i partner ufficiali del Barcellona, ha richiesto al club "i dettagli di questa vicenda e ogni azione futura". La società blaugrana ha pubblicato una nota in cui afferma di rammaricarsi profondamente e che "questo atteggiamento non coincide in alcun modo con i valori che il club rappresenta e difende".

"Il club si impegna a migliorare l'educazione su questioni di razza, discriminazione e diversità. Al Barcelona non c'è posto per il razzismo o la discriminazione. […] I giocatori hanno già mostrato il loro rammarico e si sono scusati con i fan e i partner giapponesi, cosa che il club apprezza. Tuttavia, il Barcellona si riserva il diritto di adottare le misure interne che ritiene appropriate".

Antoine Griezmann ha dichiarato di essere "sempre impegnato contro ogni forma di discriminazione. Negli ultimi giorni, alcune persone hanno voluto farmi passare per l'uomo che non sono. Respingo fermamente le accuse mosse contro di me e mi scuso se ho offeso i miei amici giapponesi". Anche Ousmane Dembélé si è scusato puntualizzando però che "tutto ha avuto luogo in Giappone, ma avrebbe potuto avvenire ovunque sul Pianeta e avrei usato la stessa espressione. Pertanto, non mi rivolgevo a nessuna comunità. Mi è capitato di usare questo tipo di espressione con i miei amici indipendentemente dalle loro origini".