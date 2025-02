KONAMI lancia la terza edizione della Coppa eFootball Italia: tutte le novità

Un torneo a due velocità: console vs mobile

apre le porte alla terza edizione della, il torneo eSport che dal 2022 unisce appassionati, pro player e club del calcio reale in una competizione senza confini. Per la prima volta, accanto alla divisione console, debutta una

Fino al 13 febbraio, gli aspiranti campioni potranno partecipare agli eventi in-game su PlayStation e dispositivi mobili, accumulando punti per scalare le classifiche. Per i giocatori console, la strada verso la vittoria è più articolata: i migliori 32 accederanno al Round 4 (23-30 marzo), un tabellone a doppia eliminazione che selezionerà i 4 finalisti.

Per i mobile player, invece, basta entrare nella top 4 degli eventi preliminari per approdare direttamente alla fase conclusiva. A maggio, le due divisioni si fonderanno nella Fase Finale, dove 4 campioni console e 4 mobile si sfideranno in scontri diretti. I vincitori di ciascuna categoria non solo otterranno il titolo di campioni italiani 2025, ma voleranno alle eFootball Championship Open Regional Final, tappa obbligata verso le finali mondiali.

Come nelle passate edizioni, i partecipanti indosseranno i colori di club partner di Konami: Inter, Milan, Roma, Lazio, Atalanta, Napoli e Monza. Le squadre dovranno essere composte esclusivamente da giocatori attualmente in rosa, escludendo le leggende e i calciatori ceduti dopo l’aggiornamento 4.0.0 di settembre 2024. Una scelta che avvicina il virtuale al reale, con formazioni aggiornate agli ultimi movimenti di mercato.

Novità gameplay: dribbling e assist intelligenti

L’edizione 2025 sfrutta le innovazioni introdotte con l’aggiornamento 4.0.0 di eFootball, tra cui il dribbling di precisione (attivabile con L2/LT) per superare i difensori in duelli 1vs1, e lo Smart Assist, sistema che ottimizza passaggi e tiri in base al contesto. Quest’ultimo, però, non sarà utilizzabile nelle fasi competitive online, rimanendo uno strumento formativo per i neofiti.

KONAMI ha inoltre eliminato i limiti di contratto per i giocatori acquisiti, permettendo di schierarli senza scadenze. Una mossa apprezzata dalla community, insieme all’introduzione dei Booster Slot, token per potenziare statistiche specifiche dei calciatori.

Calendario e premi

6-13 febbraio : Eventi in-game (Round 1 e 2)

: Eventi in-game (Round 1 e 2) 14-17 febbraio : Ranking Event (Round 3)

: Ranking Event (Round 3) 23-30 marzo : Knockout Event console (Round 4)

: Knockout Event console (Round 4) Maggio : Fase Finale con live event

Oltre alla gloria, in palio ci sono premi concreti: i vincitori mobile e console riceveranno un viaggio alle Regional Final europee, oltre a pacchetti esclusivi di giocatori Epic come Ronaldinho e Deco.

La Coppa eFootball Italia non è solo gaming: è un ponte tra eSport e calcio reale. Nel 2023, ad esempio, Francesco “Frankino” Sirianni, partito come giocatore amatoriale, è stato reclutato dal team eSport del Milan dopo il trionfo nel torneo. Konami punta a ripetere il miracolo, con campagne social e tutorial in-game per avvicinare nuovi utenti. David Monk, Head of Football di Konami, sottolinea: «Vogliamo democratizzare gli eSport, dando a tutti – dai fan ai professionisti – la chance di emergere». Un obiettivo sostenuto dai numeri: nel 2023, il 77% dei giocatori attivi in Italia ha partecipato agli eventi legati alla Coppa.