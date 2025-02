KONAMI: Lamine Yamal diventa Official Ambassador di eFootball

Konami Digital Entertainment ha annunciato una partnership entusiasmante con Lamine Yamal, la giovane stella del Barcellona e della nazionale spagnola. A soli 17 anni, Yamal è diventato il nuovo ambasciatore ufficiale di eFootball, celebre videogioco calcistico dell'azienda giapponese.

Yamal è un nuovo ambassador di eFootbal. Nuovi contenuti in arrivo

La collaborazione vuole coinvolgere i fan attraverso contenuti esclusivi in-game, promozioni speciali e altre iniziative. Per celebrare l'accordo, KONAMI ha rilasciato un trailer che mostra il percorso di Yamal e le sue aspirazioni come ambasciatore del brand. Nel video (che trovate qui sotto), il giovane talento parla dei suoi hobby e dei suoi idoli calcistici, mentre la superstar Neymar commenta il suo potenziale.

L'ingresso di Yamal nel roster di eFootball porterà interessanti novità per i giocatori. KONAMI introdurrà nuovi calciatori nel gioco, tra cui una versione "Epic" di Lamine Yamal, una "Big Time" di Neymar Jr. e una "Epic" di Takefusa Kubo. Questi personaggi saranno dotati della nuova abilità "Acceleration Burst", che permetterà un controllo più preciso della velocità durante i dribbling.

Carnival Campaign

Per festeggiare la partnership, KONAMI lancia anche la Carnival Campaign. Durante questo evento speciale, i giocatori potranno ottenere fino a 500 monete eFootball gratuite effettuando il login. Inoltre, riceveranno un'uniforme a tema carnevale in edizione limitata come bonus di accesso.

La campagna include anche un Challenge Event, completando il quale si potranno guadagnare un booster casuale e 20.000 punti esperienza