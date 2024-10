KONAMI e FIFA uniscono le forze: nasce la FIFAe World Cup con eFootball

KONAMI e FIFA hanno annunciato una partnership storica che vedrà eFootball, il popolare simulatore calcistico di KONAMI, diventare il

La FIFAe World Cup con eFootball si svolgerà su due fronti: console (PS4 e PS5) e dispositivi mobile, permettendo così di coinvolgere un'ampia fetta di appassionati. Le qualificazioni per questo evento globale prenderanno il via il 10 ottobre 2024, segnando l'inizio di un percorso che culminerà con l'incoronazione di due Campioni del Mondo FIFAe, uno per ciascuna piattaforma.

Per il primo anno di questa collaborazione, 18 nazioni sono state selezionate per partecipare agli eventi finali. La scelta è ricaduta su paesi con una solida base di giocatori e risultati rilevanti nelle competizioni eSports. Tra i partecipanti figurano potenze calcistiche tradizionali come Brasile, Argentina, Inghilterra e Spagna, ma anche nazioni emergenti nel panorama degli eSports come India, Indonesia e Malesia. Assente l'Italia.

Koji Kobayashi, Senior Executive Officer, Konami Digital Entertainment Co., Ltd.

“KONAMI non ha mai smesso di accettare nuove sfide nello sviluppo della simulazione calcistica e degli eSports. Siamo entusiasti di poter contribuire alla promozione di eFootball™ attraverso questa collaborazione con la FIFAe. Vorremmo esprimere la nostra sincera gratitudine alla FIFA per averci dato questa opportunità. Non vediamo l'ora che la FIFAe World Cup™ abbia inizio e di condividere tutto questo con i nostri giocatori”.

Romy Gai, Chief Business Officer at FIFA

“Siamo incredibilmente entusiasti di unire le forze con KONAMI. Questa collaborazione si allinea perfettamente con la nostra missione di promuovere il calcio a livello globale e di fornire una piattaforma ai giocatori per dare loro modo di mostrare le proprie abilità. Crediamo davvero in un ecosistema che permetta alle diverse community di partecipare alle competizioni FIFAe”.

Il percorso verso la gloria mondiale inizierà con tre turni di qualificazioni in-game, seguiti dalle fasi di candidatura nazionale nei 18 paesi partecipanti. La fase finale della FIFAe World Cup 2024 si svolgerà offline verso la fine del 2024, in una location ancora da annunciare.