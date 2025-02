Karl Urban è Johnny Cage: ecco il nuovo poster del prossimo film di Mortal Kombat!

L'account ufficiale del film Mortal Kombat ha condiviso una nuova locandina del film che ritrae Karl Urban nei panni di Johnny Cage. La pellicola non ha ancora una data d'uscita, ma alcuni rumor suggeriscono ottobre di quest'anno.

Sono trascorsi quasi quattro anni dall'uscita di Mortal Kombat, film basato sulla celebre saga di picchiaduro rilasciato nel 2021. Oggi arriva un nuovo poster del sequel al quale, però, manca ancora una data d'uscita. La locandina ritrae Karl Urban nei panni di Johnny Cage con uno sfondo esplosivo fedele al background del personaggio.

Johnny Cage, infatti, nell'immaginario di Mortal Kombat è un attore e stuntman di Hollywood che verrà selezionato per partecipare all'omonimo torneo in difesa del Regno della Terra. Si tratta di uno dei numerosi assenti del primo film che, tuttavia, rappresenta più un'introduzione al mondo creato da Ed Boon e John Tobias.

La pellicola del 2021 si concentra su un personaggio del tutto nuovo, Cole Young, interpretato da Lewis Tan. Nel film appare l'intero roster del videogioco originale del 1992, fatta eccezione proprio per Johnny Cage, e il torneo viene rappresentato solo per una piccola parte della pellicola – anche in maniera piuttosto sbrigativa.

It’s Johnny ******* Cage. Mortal Kombat II – coming soon only in theaters. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/VqRZjJpJks — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 11, 2025

L'augurio è quindi che l'introduzione dei nuovi personaggi e la base già impostata consentano al secondo capitolo di rendere giustizia all'azione e alla lore tipici del picchiaduro.

Il prossimo film del reboot – di Mortal Kombat esistono già due film con Christopher Lambert nei panni di Raiden, personaggio rimasto iconico e riproposto anche come costume all'interno del videogioco – aggiungerà al roster la Principessa Kitana, interpretata da Adeline Rudolph, e Jade, la sua guardia del corpo, interpretata da Tati Gabrielle. Le due attrici hanno già lavorato insieme nella serie TV "Le terrificanti avventure di Sabrina" prodotta di Netflix.

Come accennato in precedenza, il nuovo film di Mortal Kombat non ha ancora una data d'uscita, ma secondo le ultime voci dovrebbe sbarcare nei cinema il prossimo ottobre. Poche le informazioni anche sulla trama, seppur il finale aperto del primo film fornisce qualche suggerimento sulla nuova avventura.