J.J. Abrams annuncia l'inizio dei lavori sul film di Portal

Il regista di Star Wars: Il Risveglio della Forza e Star Wars: L'Ascesa di Skywalker torna a parlare del film di Portal. Il puzzle game ideato da Valve sarebbe dovuto diventare un film già nel 2013, quando J.J. Abrams e Gabe Newell iniziarono a parlarne. Il tempo è passato da quel DICE Summit, ma il progetto è andato avanti e la sceneggiatura è finalmente completa.

Film di Portal, finalmente sulla strada giusta

Lo ha rivelato Abrams in un'intervista con IGN in cui ha detto che Warner Bros. è contenta di come i lavori stanno procedendo e che "finalmente siamo sulla strada giusta".

Dopo quell'annuncio nel 2013, Abrams e Newell hanno a più riprese confermato che i progetti cinematografici su Portal e Half-Life erano in corso, pur senza mai rilasciare dettagli concreti. Nella nuova intervista a IGN, tuttavia, Abrams ha detto che la sua casa di produzione, Bad Robot, non è coinvolta nella realizzazione del film di Half-Life.

Rimane solo Portal, dunque, al quale Abrams sembra molto affezionato. Rispettando le tempistiche tipiche di Valve: insomma, non c'è fretta!

Quando è stato rilasciato nel 2007, Portal è stato considerato come uno dei videogiochi più innovativi dell'anno. Ambientato in un Centro di Arricchimento, Portal vede protagonista una giovane ragazza di nome Chell che, interagendo unicamente con l'intelligenza artificiale conosciuta come GLaDOS, deve procedere attraverso le stanze vuote del complesso servendosi della sua pistola in grado di generare dei portali. Dai racconti di GLaDOS e attraverso gli indizi che trova nella struttura, Chell scopre che qualcosa di molto sinistro è successo nell'edificio di proprietà della Aperture e che GLaDOS è l'ultima sopravvissuta.