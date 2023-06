Indiana Jones: il gioco di Bethesda arriverà solo su Xbox e PC

Il gioco di Indiana Jones annunciato da Bethesda Softworks e in sviluppo per le piattaforme next-gen presso gli studi di MachineGames, sarà un'esclusiva Xbox e PC. Lo ha confermato Pete Hines, head of publishing di Bethesda, nel corso del procedimento in corso tra FTC e Microsoft sull'acquisizione di Activision Blizzard. Indiana Jones, inoltre, arriverà al day one su Xbox Game Pass.

Il gioco fu introdotto da un teaser nel gennaio 2021, pochi mesi dopo (settembre 2020) l'annuncio di Microsoft dell'accordo per l'acquisizione di ZeniMax Media - casa madre di Bethesda - per 7,5 miliardi di dollari, affare poi conclusosi nel marzo 2021. Affidato allo stesso studio di sviluppo che curato gli ultimi Wolfenstein, sul gioco è poi calato il silenzio. Già all'epoca si vociferò di una possibile esclusione di PS5 dal lotto di piattaforme su cui sarebbe arrivato il titolo, ma non vi è mai stato un annuncio formale.

Nelle scorse ore l'avvocato della FTC ha però svelato che inizialmente Disney aveva stipulato un contratto per portare Indiana Jones su più console e che l'accordo è stato modificato dopo l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft per approdare solo su Xbox.

Alla domanda sul perché Microsoft abbia spinto per rendere Indiana Jones un'esclusiva Xbox, Hines ha spiegato che a Bethesda ha voluto semplicemente ridurre i rischi e concentrare lo sviluppo. Hines ha sottolineato che Disney segue molto i suoi progetti e dà molti feedback, frenando lo sviluppo: svilupparlo su più console avrebbe quindi comportato rischi di vario tipo, in primis di tempistiche di lancio. Allo stesso tempo, l'altro obiettivo era quello di portarlo subito su Xbox Game Pass.

Ricordiamo che Microsoft ha reso esclusivi anche Starfield e Redfall, sempre di Bethesda, dopo l'acquisizione. E anche il prossimo Elder Scrolls VI sembra destinato a uscire solo su Xbox e PC. E il tema delle esclusive è proprio uno dei punti cardine della battaglia che la FTC sta facendo a Microsoft per bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard. La FTC teme che la casa di Redmond continui su quella strada sottraendo giochi di peso ad altre piattaforme (PlayStation) per minarne la popolarità.