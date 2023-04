Immortals of Aveum, nuovo video e requisiti: Intel Core i7 e NVIDIA GeForce RTX 2080 Super tra i minimi

Electronic Arts ha rilasciato un nuovo video gameplay di Immortals of Aveum, lo sparatutto in prima persona a tema fantasy in uscita a luglio. Insieme a questo sono arrivati anche i requisiti che si presentano tutt'altro che accessibili con Intel Core i7 e NVIDIA RTX 2080 Super che appaiono tra i minimi.

Si tratta del primo titolo basato su Unreal Engine 5.1 e sfrutta tutte le tecnologie del nuovo motore Epic Games, tra cui Nanite per la fisica e Lumen per l'illuminazione globale. Il risultato di quest'ultima è simile a quello che si otterrebbe con il ray tracing, ma senza la necessità di core dedicati.

Dal punto di vista tecnico, almeno da quanto è possibile vedere nei trailer, il gioco si presenta sicuramente interessante. Tuttavia, i requisiti sembrano davvero essere fuori dalla portata di gran parte dei giocatori PC, poiché tra i minimi appare, seppur non recentissimo, solo hardware di fascia alta.

Per un'esperienza in Full HD a 60 fps con settaggi minimi/medi è richiesta almeno una scheda video NVIDIA GeForce RTX 2080 Super o una AMD Radeon RX 5700 XT abbinata ad un processore Intel Core i7-9700 o un AMD Ryzen 7 3700X. I consigliati, invece, suggeriscono l'utilizzo di una CPU Intel Core i7-12700 o AMD Ryzen 7 5700X abbinata a una NVIDIA RTX 3080 Ti o una AMD Radeon RX 6800 XT. Il tutto per un'esperienza a 1440p60 con settaggi medi/alti.

In tutti i casi saranno necessari almeno 16 GB di memoria RAM e 110 GB di spazio disponibile per l'archiviazione, con una forte raccomandazione verso gli SSD. Insomma, per quanto visivamente appagante con la sua fisica realistica e articolata e un'illuminazione estremamente realistica, poter giocare a Immortals of Aveum richiederà una configurazione di tutto rispetto.

Va comunque sottolineato che nel post sul proprio sito, Ascendant Studios sottolinea che non si tratta di specifiche definitive e continuerà a ottimizzare il gioco fino al lancio. Questo potrebbe rendere Immortals of Aveum accessibile su un maggior numero di configurazioni, ma come indicazione preliminare le richieste appaiono piuttosto alte. Il gioco è in uscita il prossimo 20 luglio per PS5, Xbox Series X|S e PC.