Il volante della Mercedes di F1 è adesso disponibile per tutti i sim racer: ma costa una fortuna!

Il team Mercedes-AMG PETRONAS Formula One ha presentato insieme a Sim-Lab un nuovo volante per tutti gli appassionati di sim racing. Il nuovo dispositivo replica fedelmente il volante utilizzato nelle monoposto di Formula 1, offrendo ai piloti virtuali un'esperienza di guida autentica come mai prima d'ora.

Il mondo delle corse virtuali si arricchisce di un nuovo gioiello tecnologico: Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Sim Racing Steering Wheel (2024). Si tratta di un nuovo volante da simulazione, nato dalla partnership tra uno fra i più vincenti team di Formula 1 e l'azienda specializzata Sim-Lab, che promette di portare l'esperienza di guida virtuale a livelli altissimi.

Il dispositivo, ispirato al volante utilizzato nelle competizioni reali, è stato progettato con l'obiettivo di offrire ai piloti virtuali la sensazione di essere al comando di una vera monoposto di Formula 1. Ogni dettaglio è stato curato con estrema attenzione, partendo dai dati CAD originali e applicando processi di produzione analoghi a quelli impiegati per i volanti da gara.

La replica del volante della Mercedes di F1 è adesso disponibile per tutti i sim racer

La struttura principale del volante è realizzata in fibra di carbonio, lavorata a mano per garantire rigidità e leggerezza. Con un peso di soli 1240 grammi e un diametro di 280 mm, questo volante è pensato per offrire grande equilibrio tra maneggevolezza e realismo. Le impugnature in gomma siliconica assicurano un grip elevato e una impugnatura confortevole anche nelle fasi concitate della gara.

Il volante presenta un display da 4,3 pollici che fornisce in tempo reale tutte le informazioni cruciali per la guida. I software RaceDirector e SimHub sono stati integrati con layout e profili LED autentici, replicando fedelmente l'interfaccia utilizzata dai piloti professionisti. Il livello di dettaglio raggiunto è impressionante: dai pulsanti "magici" posteriori al meccanismo della frizione, dalla paletta del cambio monostile fino alla minuteria utilizzata e alle decalcomanie. Ogni elemento, insomma, è stato riprodotto con estrema precisione per garantire la massima autenticità.

Il sistema di controllo è stato progettato per offrire prestazioni ottimali e accessibilità immediata. Sono presenti 14 pulsanti, 9 switch rotanti (di cui 6 azionabili con i pollici), una paletta del cambio in fibra di carbonio e una frizione a braccio singolo con corsa regolabile. La disposizione è la stessa del volante originale delle monoposto Mercedes di F1, e permette ai piloti di effettuare regolazioni rapide senza perdere la concentrazione.

Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Sim Racing Steering Wheel (2024) non è solo un prodotto per appassionati: è lo stesso strumento utilizzato dal team Mercedes-AMG PETRONAS Esports per competere ai massimi livelli nelle gare virtuali. La possibilità di personalizzazione offerta dal software RaceDirector, inoltre, permette ai piloti di adattare il dispositivo alle proprie preferenze. La compatibilità universale con tutte le basi per volanti PC con schema a 70mm via connessione USB rende questo volante accessibile a un'ampia gamma di utenti, anche se il prezzo lo posiziona fra i prodotti più elitari del settore.

Per ottenere questo gioiello tecnologico è necessario spendere 2.721,31 euro, cifra che riflette l'elevata qualità e la tecnologia avanzata incorporate in questo prodotto ma che al contempo lo rende decisamente di nicchia. Ogni volante viene assemblato a mano, il che può comportare lievi differenze nella trama e nel peso della fibra di carbonio, rendendo ogni esemplare unico nel suo genere. La confezione include, oltre al volante, un cavo Lumberg a 6 pin con connessione USB, due set di adesivi personalizzabili, un kit di attrezzi e la bulloneria necessaria per il montaggio. Tutti i dettagli sul sito ufficiale.