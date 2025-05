Il SoC della Nintendo Switch 2 sotto la lente: tutte le caratteristiche svelate

Lo youtuber Geekerwan ha analizzato il SoC della Nintendo Switch 2, rivelando dettagli cruciali sulla sua architettura. Con un chip Tegra T239 che offre un salto prestazionale importante rispetto al modello precedente, la console offrirebbe in modalità docked la potenza di una NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti e in modalità portatile quella di una GTX 750 Ti

Nell'attesa del debutto di Nintendo Switch 2, previsto per il prossimo 5 giugno, lo youtuber Geekerwan è riuscito a mettere le mani su una scheda ingegneristica della console. L'esperto hardware ha realizzato un'analisi dettagliata del suo system-on-chip (SoC) attraverso un microscopio elettronico a scansione a fascio di ioni (FIB-SEM).

Questo processo ha permesso di rivelare informazioni importanti riguardo la disposizione dei core e il nodo produttivo del chip che Nintendo non ha reso pubbliche. Considerando la storia di Nintendo, infatti, è piuttosto strano che il creator sia riuscito a condividere così tanti dettagli senza alcuna conseguenza legale – almeno per il momento.

Secondo l'analisi, il SoC della Switch 2 misura circa 207 mm², il doppio rispetto al precedente SoC X1 (Tegra T210). Il chip, identificato come "Tegra T239", è stato realizzato nel 2021, segno che la presentazione di Switch sarebbe dovuta probabilmente avvenire prima, ma Nintendo ha scelto di posticiparla. La ragione più probabile risiede nelle ottime vendite dell'hardware attuale che solo nell'ultimo anno sono calate.

Ad ogni modo, il SoC realizzato da Samsung sfrutta un processo produttivo personalizzato che combina le caratteristiche dei nodi a 10 nm e 8 nm. Si tratta sostanzialmente di una variante di 8N, lo stesso utilizzato per la gamma di schede video GeForce RTX 3000. D'altronde, la GPU è basata sull'architettura Ampere di NVIDIA, per cui passare a un processo produttivo diverso avrebbe richiesto un costo aggiuntivo per la riprogettazione.

Il cuore del Tegra T239 include otto core Arm Cortex-A78C, ciascuno con una cache L2 di 256 KB, mentre la cache L3 complessiva ammonta a 4 MB. Come accennato, la GPU si basa sull'architettura Ampere di NVIDIA e dispone di 12 SM (Streaming Multiprocessor) per un totale di 1.536 CUDA core.

Oltre al SoC, la scheda ottenuta da Geekerwan dispone di 256 GB di memoria UFS 3.1, Wi-Fi e Bluetooth MediaTek, e un sistema di alimentazione capace di erogare fino a 34.4W, anche se non è chiaro se questi saranno effettivamente sfruttati in modalità portatile. La memoria RAM ammonta a 12 GB di LPDDR5x-8533 prodotta da SK hynix, una velocità che con tutta probabilità, come avvenuto con l'X1 dell'attuale Switch, sarà ridotta per risparmiare energia.

A fronte di tali caratteristiche, Geekerwan ha tentato di riprodurre la configurazione su un laptop per avere una misura delle prestazioni. Inutile dire che non si tratta di una riproduzione 1:1, così come non è possibile valutare effettivamente le prestazioni che si otterranno in gioco. Tuttavia, i benchmark sintetici ci dicono che in modalità docked la console offre una capacità di elaborazione simile a una GTX 1050 Ti, mentre in modalità portatile la potenza si riduce a quanto offrirebbe una GTX 750 Ti.

Come premesso, la resa effettiva andrà valutata sul campo, ovvero con i giochi. Se è vero che ormai anche Switch 2 può vantare un display con una risoluzione di 1080p e un refresh rate fino a 120 Hz per il quale anche la GTX 1050 Ti risulterebbe insufficiente, va anche detto che la GPU della nuova ibrida può vantare un set di tecnologie che include, tra le altre, il DLSS non supportate dalle schede video della serie GTX.

In conclusione, il parallelismo messo in piedi da Geekerwan dà un'idea solamente di quella che è la potenza di calcolo pura, mentre saranno l'ottimizzazione e le tecnologie accessorie a decretare la resa effettiva dell'hardware, ragione per cui non rimane che attendere le settimane che ci separano da Switch 2.