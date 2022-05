Il Signore degli Anelli: Eroi della Terra di Mezzo è il nuovo gioco mobile di EA

Dopo aver rinnovato la partnership con Middle-Earth Enterprises, Electronic Arts ha annunciato l'imminente arrivo di un nuovo gioco ambientato nell'universo de Il Signore dgli Anelli. S'intitola Eroi della Terra di Mezzo ed è in sviluppo presso Capital Games, software house californiana specializzata nella produzione di giochi mobile. Il nuovo titolo sarà infatti un'app free-to-play per iOS e Android: prima del debutto ci sarà un beta test per alcune regioni selezionate.

Il gioco mobile de Il Signore degli Anelli sarà un RPG free-to-play

In un comunicato stampa rilasciato questo pomeriggio Electronic Arts ha annunciato il nuovo gioco mobile, descrivendolo come "un'esperienza strategica, sociale e competitiva". Eroi della Terra di Mezzo offrirà una narrazione coinvolgente, un sistema di combattimento a turni e un ampio roster di personaggi provenienti dal mondo de Il Signore degli Anelli e, dunque, da Lo Hobbit. I giocatori rivivranno alcuni dei momenti più memorabili delle storie scritte da J. R. R. Tolkien.

Per dar vita a questo titolo free-to-play, EA ha siglato un nuovo accordo con Middle-Earth Enterprises (The Saul Zaentz Company). "Il team è pieno di fan de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit [...]", dichiara Malachi Boyle, vicepresidente della divisione Mobile RPG di EA. "La combinazione di grafica ad alta fedeltà, animazioni cinematografiche e arte stilizzata permette ai giocatori di immergersi nella fantasia della Terra di Mezzo, dove incontreranno i loro personaggi preferiti".

Capital Games è lo sviluppatore scelto da Electronic Arts per la produzione del progetto mobile. Il colosso americano specifica che Eroi della Terra di Mezzo è il primo gioco mobile ispirato dalle storie, dalle location e dai personaggi delle opere letterarie di Tolkien. Difficilmente, dunque, vedremo riferimenti espliciti ai popolari lungometraggi diretti da Peter Jackson.

Non c'è ancora una data di uscita per Eroi della Terra di Mezzo, ma nel corso dell'estate 2022 verrà inaugurata un beta test che coinvolgerà alcune regioni selezionate.