Il ritorno dei GiG Tiger: quattro giochi in arrivo, tra cui Sonic e Transformers

Tra gli anni '80 e '90, l'americana Tiger Electronics aveva realizzato un'ampia gamma di prodotti, primo fra tutti il famigerato pupazzo Furby. Al tempo la società avrebbe persino ottenuto la licenza da Nintendo per riprodurre fedelmente il Pokédex della serie Pokémon, ma non si trattava del primo giocattolo dedicato al mondo dei videogiochi: è l'intramontabile GiG Tiger uno dei più grandi successi dell'azienda.

Importati in Italia dall'ex produttore di giocattoli, i GiG Tiger erano giochi portatili, console apparentemente indistruttibili protette da un coloratissimo guscio di plastica. Ce n'era uno per ogni videogioco e, grazie ad Hasbro, presto potremmo nuovamente stringerli tra le nostre mani.

GiG Tiger, Hasbro prepara il nuovo debutto: torneranno anche in Italia?

Tiger Electronics è stata acquisita da Hasbro alla fine degli anni '90, sarà dunque il colosso statunitense a riportare in vita gli amati giochi portatili. Le console targate Tiger erano estremamente economiche e la sua libreria poteva vantare i più grandi classici della storia dei videogiochi: c'erano GiG Tiger dedicati a Castlevania, Golden Axe, Street Fighter e molti altri.

Ogni titolo poteva essere giocato su un piccolo display LCD monocromatico, incorniciato da una copertina che raffigurava il videogame integrato. Non mancavano ovviamente gli essenziali comandi di gioco, come la croce direzionale e due pulsanti per le azioni basilari (Move e Jump), affiancati da uno speaker per la riproduzione dell'audio. Tutte queste feature saranno riproposte nelle nuove versioni dei Tiger di Hasbro, che manterranno anche l'originale design concepito negli anni '90.

Prossimamente gli utenti statunitensi potranno acquistare quattro nuovi Tiger con altrettanti titoli, ovvero Transformers: Generation 2, Sonic The Hedgehog 3, La Sirenetta e X-Men Project X. Ogni console potrà essere acquistata spendendo circa 15 dollari: i pre-order sono già disponibili presso la catena Gamestop. Non sono state diffuse informazioni per un'eventuale (ri)lancio in Italia

I modelli originali di GiG Tiger sono ancora acquistabili presso portali come eBay e Amazon, dove troviamo alcune vecchie unità a prezzi talvolta esorbitanti - si arriva anche a centinaia di euro. Se avremo la stessa fortuna degli americani, presto potremo spendere solo pochi euro per mettere le mani sui 'nuovi' Tiger di Hasbro.