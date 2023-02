Il ray tracing arriva finalmente anche su Half-Life con questa mod

Dopo numerose nuove e vecchie glorie come Minecraft, Portal o Doom, anche Half-Life ha ricevuto la sua mod che aggiunge le nuove tecnologie grafiche, seppur si tratti di un'aggiunta non ufficiale. A svilupparla è stato Sultim "sultim_t" Tsyrendashiev che ha lavorato al progetto per circa un anno rendendolo disponibile su GitHub.

In particolare, la release aggiunge il path racing in tempo reale a quello che è il gioco nella sua versione originale. La risoluzione delle texture e i modelli non cambiano quindi, ma il comparto tecnico senza dubbio ne guadagna in termini di illuminazione globale, riflessi, rifrazioni e ombre.

Naturalmente per utilizzare la mod sarà necessario avere una copia del gioco oltre a una scheda video che supporti le funzionalità di Ray Tracing. A tal proposito, su GitHub lo sviluppatore ha anche fornito un elenco di problemi noti. Inoltre, alcuni utenti AMD potrebbero riscontrare problemi di incompatibilità con la propria GPU.

Per quanto riguarda i giocatori NVIDIA, invece, sarà possibile attivare anche il DLSS così da migliorare il frame rate. Inoltre, la mod può essere abbinata ad altre già disponibili per il titolo di Valve, come Black Mesa che, seppur indipendente, si è guadagnata l'apprezzamento della stessa sviluppatrice ed è pubblicata direttamente su Steam.

Si tratta di un lavoro senza dubbio convincente che si unisce ad altri portati avanti da sultim_t, tra i quali Quake che, testato dal Digital Foundry, è stato definito una vera e propria rimasterizzazione piuttosto che una semplice mod.