Il primo Gothic arriva su Nintendo Switch: ecco Gothic Classic, disponibile dal 28 settembre

Gothic arriverà su Nintendo Switch il 28 settembre. Non ci troviamo di fronte a un remake o una remaster bensì a un porting del gioco uscito nel 2001 per opera di Piranha Bytes.

L'approdo sulla console ibrida di casa Nintendo giunge un po' inatteso, e colpisce perché il titolo è basato sul codice originale, a cui sono stati fatti diversi correttivi (qui la lunga lista) per garantire la compatibilità e il funzionamento con l'hardware della console.

Non solo, l'editore rimarca interventi alla storia e all'IA, nonché alle animazioni e alle mesh, con le foglie degli alberi che, ad esempio, non sono più solide. Il codice originale è quindi stato ritoccato, seppur non come avrebbe richiesto un remake o una remaster. A tal proposito, Gothic 1 Remake è in sviluppo presso Alkimia Interactive da tempo ma al momento non ci sono ulteriori informazioni.

THQ Nordic promette "grandi prestazioni, un'interfaccia utente e controlli ben adattati" per un'avventura di oltre 50 ore. Gothic offre un gameplay a metà strada tra un gioco di ruolo e uno d'azione/avventura e per molti appassionati è un "cult".

Gothic Classic sarà acquistabile digitalmente dal 28 settembre, ma arriverà anche in formato fisico sullo store di THQ Nordic a 29,99€.