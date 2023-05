Il prezzo di questa bellissima sedia gaming Sparco è crollato!

Parliamo di una sedia gaming di marca premium, Sparco, i cui colori sono veramente accattivanti. È stupenda da vedere nella propria postazione di gioco, con i suoi colori sgargianti capaci di catturare senz'altro l'occhio. È disponibile in arancione, la versione secondo noi più bella, ma anche in blu, giallo e verde, sempre a questo prezzo scontato di 299€ (normalmente costa più di 350€).

Nelle recensioni, si può leggere come la sedia si riveli robusta e comoda, e come sia facile da montare. È dotata di cuscinetti rimovibili, sia per la testa che per la zona lombare, mentre il resto lo fa il suo design sportivo che ricorda gli interni di un'auto da corsa.

Ma il vero valore aggiunto di una soluzione del genere riguarda la capacità di mantenere l'utente fermo in una posizione congeniale per migliorarne la postura e rendere confortevoli anche le sessioni più lunghe di gioco o di lavoro.