Il nuovo trailer di Baldur's Gate 3 mostra per la prima volta la città e il main villain

Uno dei più grandi interrogativi ancora senza risposta su Baldur's Gate 3 è come Larian Studios convertirà in grafica moderna l'epica città che dà nome al gioco stesso, creata originariamente da BioWare. Con il nuovo trailer mostrato ieri sera all'evento inaugurativo della Summer Game Fest arriva una prima risposta.

Si scorge, infatti, il magico emporio già visto nel Baldur's Gate originale variopinto nella luce del mattino, capace di rendere giustizia alla grafica degli sfondi pre-renderizzati del primo capitolo. Inoltre, anche la realizzazione dell'ufficio nella capitaneria di porto evidenzia un amore e un'attenzione ai dettagli da parte di Larian che renderà tutti gli appassionati entusiasti di poter tornare nell'epica città di Baldur's Gate.

Il trailer, inoltre, rivela anche la presenza dell'attore Jason Isaacs (Harry Potter e la camera dei segreti, Il patriota, Morto Stalin, se ne fa un altro, Mass) come doppiatore di Enver Gortash, il quale sembra essere un rivale politico che si muove in Baldur's Gate con l'aiuto di un esercito di golem meccanici. Isaacs non sarà l'unico attore importante presente in Baldur's Gate 3: Larian, infatti, ha in precedenza annunciato il coinvolgimento di J.K. Simmons nei panni del Generale Ketheric Thorm.

Baldur's Gate 3 sarà ancora una volta ambientato nei Forgotten Realms e si baserà su una storia di amicizia e di tradimento, sacrificio e sopravvivenza. Il filmato cinematografico mostra ancora una volta gli Illithid, altresì noti come Mind Flayer. La nuova storia sarà ambientata nell’era di Forgotten Realms e, come suggerito dai produttori, potrebbe esplorare altri piani del multiverso di Dungeons & Dragons. Il gioco sarà basato su un’interpretazione di Larian del ruleset della quinta edizione di D&D.

Non mancherà un'approfondita componente di personalizzazione del personaggio. Si può giocare con telecamera alle spalle del personaggio o dalla prospettiva isometrica tipica degli rpg old-school ma, come detto, con un livello di dettaglio notevole, con personaggi mostrati nei minimi particolari e la possibilità di scorgere le loro emozioni durante i dialoghi.

Il sistema di combattimento è a turni, regolato dal lancio dei dadi per determinare la probabilità che un colpo vada a segno. Il rapporto con gli elementi ambientali ricorda i giochi della serie Divinity: Original Sin, realizzata dalla stessa Larian. Come in questi ultimi, infatti, si possono sfruttare oggetti dello scenario per arrecare danni: per esempio, usare un incantesimo a basa di fuoco su una pozzanghera per generare vapore acqueo. Si possono spostare certi oggetti degli ambienti e attivare la modalità a turni anche durante l'esplorazione, in modo da cogliere impreparati i nemici.

Baldur's Gate 3 arriverà il 31 agosto su macOS, PlayStation 5, Windows e Xbox Series X/S.