Baldur's Gate 3 debutta il 31 agosto anche su PlayStation 5

Durante lo State of Play che si è tenuto nelle scorse ore Larian Studios ha annunciato che Baldur's Gate 3 arriverà anche su PS5. Non solo, il gioco ha finalmente una data di uscita ufficiale, ovviamente anche su PC (insieme a Mac e GeForce NOW): il 31 agosto di quest'anno con tanto di crossplay tra Mac, PC e PS5 al lancio e split-screen co-op in locale. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer che mostra sequenze sia di gameplay che cinematiche.

Baldur's Gate 3 è preordinabile da subito, anche la Collector's Edition proposta a 259,99 euro. Cosa contiene? A spiccare è una statua da ben 25 centimetri di altezza raffigurante uno scontro tra Mind Flayer e Drow. Un artbook con oltre 150 pagine, il set di Magic: The Gathering dedicato al gioco, adesivi, un grande D20 metallico, una raccolta di schede dei personaggi, una mappa in tessuto dei Reami Dimenticati, un certificato, una box da collezione e un portachiavi completano il quadro.

La Collector's Edition include inoltre la Digital Deluxe Edition che, oltre al gioco base, permetterà di entrare in possesso di una selezione di contenuti aggiuntivi come le schede personaggio, la colonna sonora e artbook digitali. Anche in questo caso, skin esclusive da riscattare nel gioco e un early access di 72 ore perfezionano l'offerta.

Larian Studios ha dichiarato che "la fedeltà grafica e la complessità di Baldur's Gate 3 sono migliorate parecchio durante l'accesso anticipato" e, pertanto, i requisiti hardware minimi per PC sono stati aumentati, sebbene siano ancora piuttosto digeribili. Ecco il quadro completo:

Minimi

Processore e sistema operativo a 64-bit

OS: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-4690 / AMD FX-8350

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 480 (4GB+ di VRAM)

DirectX: versione 11

Storage: 150 GB di spazio disponibile

Consigliati