Il Nintendo Museum verrà inaugurato a Kyoto il 2 ottobre 2024: ecco come sarà

Annunciato nel 2021, il Nintendo Museum è la galleria che esporrà i prodotti più iconici del colosso giapponese. Il museo aprirà presto i battenti a Kyoto, in Giappone, e da poche ore possiamo finalmente dare uno sguardo ravvicinato agli spazi esterni e interni del complesso.

Grazie a una speciale edizione del Nintendo Direct, la compagnia non ha solo annunciato la data ufficiale dell'inaugurazione del museo, ma ci ha anche regalato un tour virtuale del suo museo. A fare da guida vi è il leggendario game designer Shigeru Miyamoto, il 'papà' di Mario.

Il Nintendo Museum racconterà la storia dell'intrattenimento

Il Nintendo Museum è situato presso l'ex stabilimento di Uji Ogura, location dove un tempo sorgeva la fabbrica in cui la compagnia produceva le sue famose carte da gioco - ricordiamo che Nintendo nasce come azienda produttrice di carte. Come racconta Miyamoto nel Direct trasmesso poche ore fa, in tempi più 'recenti' in questo stabilimento avveniva anche il controllo qualità del Famicom, meglio noto da noi come Nintendo Entertainment System (NES).

Vediamo quindi come la vecchia area di sosta dei camion è stata ora convertita in una verdeggiante piazza dedicata a Mario, la mascotte dell'azienda, mentre al posto dell'ex fabbrica troviamo un nuovo edificio che ospiterà l'elaborata esposizione realizzata da Nintendo.

"Al Nintendo Museum, i visitatori potranno scoprire e vivere la storia dell'intrattenimento offerto da Nintendo e il nostro impegno nel creare esperienze che valorizzino la creatività, attraverso l'esposizione dei numerosi prodotti che abbiamo lanciato, dalle carte Hanafuda a Nintendo Switch". Così recita il comunicato stampa diffuso dalla compagnia, poco dopo aver confermato che il Nintendo Museum aprirà le sue porte il prossimo 2 ottobre .

Dovendo raccontare la storia di un'azienda centenaria - Nintendo è stata fondata nel 1889 - il museo di Kyoto esporrà un'ampia varietà di prodotti, da quelli più popolari a quelli meno noti. Grande attenzione sarà naturalmente rivolta ai videogiochi: Shigeru Miyamoto ci fa notare che per molti dei giochi in mostra sono state esposte sia le versioni giapponesi che quelle occidentali (americane ed europee), che differiscono nell'aspetto e talvolta nelle dimensioni del packaging.

All'interno del museo ci saranno anche diversi spazi interattivi, alcuni dei quali consentiranno ai visitatori di prendere parte a inedite esperienze di gioco. È il caso dello Zapper & Scope SP, dove Nintendo ha ricreato un poligono di Laser Clay utilizzando le tecnologie più recenti. C'è anche un'area popolata da enormi controller per NES, N64 e Wii: qui i visitatori potranno fare coppia per utilizzare uno dei controller e giocare a vari titoli Nintendo, tra cui Super Mario Bros..

Per i fan di Nintendo e, più in generale, per gli appassionati di videogiochi, il Museum diventerà senz'altro una meta imprescindibile. Saranno fortunati coloro che viaggeranno in Giappone nel periodo autunnale e che potranno quindi cogliere l'occasione per fare un salto a Kyoto e visitare, tra le altre cose, il primo museo dello storico produttore videoludico. A tal proposito, vi segnaliamo che è già possibile prenotare un biglietto d'ingresso per l'inaugurazione del 2 ottobre e per le giornate successive: per gli adulti, il prezzo del biglietto è di 3.300 yen (poco più di 20 euro).