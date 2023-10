Il monitor gaming LG UltraGear dedicato a League of Legends arriva in Italia

Da oggi, lunedì 23 ottobre, è disponibile in preordine in esclusiva su LG Online Shop la nuova edizione limitata del monitor LG UltraGear OLED (modello 27GR95QL) ispirata al popolare videogioco League of Legends. Il prezzo è di 999 euro ei preordini rimarranno aperti fino al 30 novembre.

L'iniziativa rientra nella collaborazione tra LG Electronics e Riot Games, produttore di League of Legends, per la creazione di prodotti gaming con elementi distintivi del famoso titolo multiplayer. Il monitor è stato sviluppato con il contributo della community di fan e presenta un design in stile Hextech, che richiama l'estetica steampunk cara al gioco.

I richiami visivi abbondano, a partire dalle icone e dalle immagini di League of Legends applicate su menu, impostazioni e struttura esterna. Sul retro e sulla base anteriore spiccano grafiche ricorrenti come la forma esagonale e il simbolo della lega. Ai gamer sembrerà di tuffarsi nell'universo di Runeterra.

Dal punto di vista tecnico, il monitor 27GR95QL non manca in prestazioni, come ci si aspetta dalla linea UltraGear. Offre un refresh rate di 240 Hz, un tempo di risposta Gray-to-Gray di 0,03 ms e funzionalità pensate per il gaming competitivo. Il pannello OLED garantisce neri perfetti e colori brillanti.

LG vuole attrarre i fan più sfegatati di League of Legends con un'offerta promozionale dedicata a chi preordina il monitor entro novembre: in omaggio 3 oggetti di gioco, ovvero le skin dei campioni Jayce, Vi e Caitlyn. Un bonus per personalizzare l'esperienza nel titolo Riot Games.