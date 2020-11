Il debutto delle nuove Xbox è stato quello più di successo di sempre

Il più importante debutto di una nuova generazione di console della famiglia Xbox: è la stessa Microsoft a confermarlo, con riferimento al lancio delle nuove versioni Xbox Series X e Xbox Series S avvenuto in questi giorni. Il debutto, avvenuto inizialmente in 40 paesi Italia inclusa, ha permesso di raggiungere alcuni importanti obiettivi:

sono state vendute nelle prime 24 ore più console di quelle acquistate con i debutto dei modelli di precedente generazione;

la percentuale di nuovi videogiocatori tra gli acquirenti di console Xbox Series X e Xbox Series S è stata la più elevata di sempre;

sono stati giocati un totale di 3.594 differenti titoli nell'arco delle 24 ore iniziali, con giochi presentati durante le ultime 4 generazioni di console grazie alla compatibilità con buona parte dei titoli sviluppati per le precedenti versioni di Xbox;

il 70% delle nuove console Xbox Series X e Xbox Series S sono abbinate a membri Xbox Game Pass, sia nuovi sia preesistenti.

Da ultimo, è la stessa Microsoft a riconoscere che non tutti i consumatori interessati sono riusciti a mettere mano sulle nuove console per problemi di disponibilità in volumi adeguati. Sembra che questo stia diventando, nel mondo dell'hardware, un problema cronico così coem abbiamo visto con i debutti delle schede video di ultima generazione di NVIDIA, con la console PlayStation 5 di Sony e con il lancio dei processori AMD Ryzen della serie 5000. In questi tempi di pandemia globale la voglia di nuovo hardware, per molti versi, trova una maggiore giustificazione e spinge la domanda ben oltre quanto prevedibile.

Per tutte le informazioni tecniche su Microsoft Xbox Series X rimandiamo alla nostra recensione, accessibile a questo indirizzo.