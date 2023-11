Il creatore di Gears of War lapidario: Microsoft, impara da Sony! Phil Spencer ha il mio numero

Durante un'intervista con Comic Book del suo nuovo fumetto, Scrapper, Cliff Bleszinski non ha riservato parole entusiastiche verso Xbox e la sua direzione nel settore videoludico. Il creator ha discusso anche di Gears of War, franchise nato dalla sua stessa fantasia, ritenendo che abbia urgente bisogno di un reboot in stile God of War del 2018 di Sony.

"L'ho sempre detto, Phil Spencer ha il mio numero. Sono felice di fare consulenza. I Gears saranno sempre cari e vicini al mio cuore" ha detto Bleszinski che ha discusso del franchise nel suo complesso e ha spiegato che ancora adesso gli piace scorrere tra i filmati del gioco disponibili su YouTube.

Bleszinski ha esaltato alcune scene del gioco, ricordando che in molti hanno commentato sostenendo di "aver messo giù il controller" mentre sedevano sbalorditi da ciò che stavano vedendo. L'autore ha spiegato che ha provato le stesse sensazioni quando ha scoperto che alcune persone si erano tatuate i loghi o i personaggi di Gears of War. "Per le persone, farsi tatuare qualcosa che hai fatto sui loro corpi, è la cosa più lusinghiera".

Tuttavia, Bleszinski non si è trattenuto dal commentare anche il mercato attuale e la direzione che il settore dei videogiochi sta intraprendendo. In particolare, ha sottolineato che, a suo avviso, il periodo in cui è uscito Gears of War 3 ha rappresentato l'epoca d'oro dei videogiochi. Adesso invece sembra che vogliano proporre tutti i "videogiochi come servizi".

"Phil Spencer sta cercando di diventare il Netflix dei videogiochi con Game Pass. Lo capisco, lo rispetto, ma onestamente non sto giocando un c***o di recente. Fondamentalmente leggo libri e fumetti" ha risposto con una certa amarezza all'intervistatore.