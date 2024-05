Il controller futuristico di Sony riporta alla mente il boomerang di PS3

Con un nuovo video, Sony ha voluto trasmettere la sua visione sul futuro dei videogiochi e dell'intrattenimento. Uno degli aspetti più curiosi è quello legato al concept di controller che si vede a un certo punto, utilizzato per guidare un personaggio mentre fluttua nello spazio. Questo concept ricorda da vicino il famosissimo prototipo di controller per PS3 conosciuto come "boomerang".

Il controller PS3 "boomerang" venne presentato da Sony durante l'E3 2005. Questo controller ha guadagnato rapidamente notorietà per il suo design insolito, che assomigliava alla forma di un boomerang. Il controller, infatti, aveva una forma allungata e curve marcate che ricordavano un boomerang. Un design che era pensato per offrire un'esperienza ergonomica innovativa, ma non venne per niente accolto positivamente dai giocatori.

Molti lo considerarono scomodo e poco pratico rispetto ai design tradizionali dei controller PlayStation. La critica principale riguardava la sua forma che sembrava difficoltosa da impugnare e utilizzare durante il gioco. A seguito delle reazioni negative, Sony decise di abbandonare il design del controller "boomerang". Quando PlayStation 3 fu effettivamente lanciata nel 2006, il controller aveva un design molto più simile al DualShock 2 di PlayStation 2, sebbene con alcune nuove funzionalità come il rilevamento del movimento. Questo controller fu chiamato Sixaxis, e successivamente fu seguito dall'attuale DualShock 3 che aggiunge il feedback aptico.

La descrizione del video in questione recita: "Dieci anni da oggi, vivremo in un mondo più stratificato dove le realtà fisiche e virtuali si sovrapporranno senza confini. Se Sony, come azienda di intrattenimento creativo, riempisse il mondo di nuove profonde emozioni, quale tipo di valore esperienziale offriremmo?"

"Per esplorare questa domanda, abbiamo condotto un esercizio di prototipazione sotto il concetto di “Creative Entertainment Vision.” Immaginando attraverso la lente della creatività e della tecnologia di Sony, qui presentiamo il futuro come un'estensione delle nostre vite di oggi."

"Il contenuto di questo video non è direttamente correlato a prodotti o servizi esistenti di Sony." Per cui dovremmo - per ora almeno - essere al riparo da un nuovo controller PS3 "boomerang". Quel che è certo, però, è che in Sony non lo hanno per niente dimenticato.