Il controller di Google Stadia non può essere usato in wireless con le altre piattaforme, ma ci sono dei modi per farlo funzionare

Dopo il recente annuncio di Google sulla chiusura di Stadia a partire da gennaio 2023, molti fan si stanno preoccupando del destino del controller lanciato da Mountain View per la propria piattaforma di cloud gaming. La periferica, infatti, è stata concepita per funzionare esclusivamente con Stadia, perlomeno per quanto riguarda la modalità wireless. Si connette, infatti, direttamente con i server di Stadia, senza usare un driver locale.

Di fatto funziona già su PC, Mac e smartphone tramite cavo, ma la connessione wireless è limitata a Stadia. D'altronde, stanno proliferando sulla rete dei workaround per rendere possibile anche questo tipo di interfacciamento. Il controller di Google Stadia, infatti, gode di un'ottima reputazione presso la community dei giocatori, e molti di loro non vogliono disfarsene, nonostante Google abbia già annunciato una campagna di rimborsi per tutto l'hardware (così come il software) legato alla piattaforma.

Per far funzionare il controller Stadia su PC in modalità wireless bisogna usare uno smartphone Android utilizzato come trasmettitore per inviare il segnale wireless al PC. Questo metodo in realtà funziona con qualsiasi controller wireless non compatibile direttamente con le altre piattaforme e sfrutta un'appp chiamata Wiredless Pro. Del resto, comporta un'esperienza d'uso assolutamente insoddisfacente perché manca un software che possa mappare correttamente i pulsanti e le funzioni del controller di Stadia. In alcuni giochi, quindi, l'interazione potrebbe non essere completa.

Un altro metodo, messo a punto dal programmatore Parth Shah, richiede di installare sul PC Python 3 e usare un particolare software da installare sul PC. Comparirà un'icona Stadia sul System Tray del PC che indicherà un URL da inserire sul browser dello smartphone per stabilire la connessione. Anche in questo caso, però, la compatibilità con i giochi potrebbe risultare limitata, mentre un cavo andrà comunque usato per la connessione tra smartphone e controller, mentre poi quest'ultimo sarà connesso in maniera wireless al PC.

Alcuni utenti di Stadia hanno chiesto a Google di rendere accessibili le capacità di connessione Bluetooth del controller per semplificare le procedure di connessione. Google ha preso atto di queste richieste e sta valutando il rilascio di un firmware che possa venire incontro alle esigenze dei giocatori. Fin quando non lo farà, collegare il controller di Stadia con un cavo sarà la procedura più semplice per usarlo.