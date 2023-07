Il codice sorgente di Far Cry e del primo CryEngine è stato rubato e caricato sul web

Il noto modder Vinícius Medeiros ha segnalato la presenza su Internet Archive del codice sorgente del primo Far Cry, insieme a quello della versione di CryEngine su cui era basato. Fra i contenuti pubblicati senza autorizzazione non ci sono asset di gioco (come le texture) ma materiale sufficiente a eseguire il gioco per PC in modalità debug e per apportare modifiche e correzioni al motore.

Secondo Medeiros, con ciò che è presente su Internet Archive si potrebbe, ad esempio, creare una versione Nintendo Switch di Far Cry. Il codice include una build a 64 bit ed è aggiornato alla versione 1.34, quindi è comprensivo di diverse patch.

Out of nowhere, the full source code of Far Cry 1 just dropped on the Internet Archive pic.twitter.com/agRMPHLT6o — Vinícius Medeiros (@VinciusMedeiro6) June 30, 2023

Crytek aveva già rilasciato da tempo l'SDK e l'editor di livelli di Far Cry, e questo dava già modo agli appassionati di creare delle versioni personalizzate dell'intramontabile sparatutto in prima persona del 2004. Tuttavia, questi nuovi contenuti, come detto, potrebbero potenzialmente permettere di intervenire più in profondità e cambiare alla radice le meccaniche di gioco o lo stesso motore grafico.

Il codice sorgente dei vecchi giochi è vitale per evitare che i titoli del passato cadano nell'oblio. Solo con la sua disponibilità è possibile creare una versione moderna di questi giochi per gli attuali sistemi operativi. Molte opere del passato, infatti, si perdono a causa proprio dello smarrimento del loro codice sorgente. Il rovescio della medaglia è che il codice sorgente di questi giochi tende a diventare oggetto di ricatto da parte degli hacker.

Quando venne rilasciato, Far Cry diventò subito un punto di riferimento per gli appassionati di FPS e di giochi con grafica avanzata. Non solo anticipava gli attesissimi Half-Life 2 e DooM 3, ma per certi versi rimase ineguagliato anche dagli stessi titoli Valve e id Software. Mise Crytek nell'olimpo degli sviluppatori soprattutto per la sua capacità di gestire ampi spazi aperti e superfici liquide realistiche con pixel shader.