Il cameo alla fine della prima stagione di The Last of Us poteva diventare un videogioco

Negli Stati Uniti è andata in onda l'ultima puntata di The Last of Us, la serie TV, in cui si può ammirare una scena tanto bella quanto straziante. Neil Druckman ha rivelato che avrebbe voluto diventasse un nuovo videogioco o un cortometraggio, ma entrambi i progetti sono falliti, così ha concordato con Craig Mazin, regista del telefilm, d'inserire quella parte della storia nella serie TV.

Attenzione: l'articolo contiene alcuni piccoli spoiler, ma abbiamo scelto di rivelare il minimo indispensabile così da preservare il gusto di guardare il finale di stagione anche in seguito alla lettura di questo articolo.

Durante tutta la prima stagione di The Last of Us è stato dato spazio a molti degli attori che hanno preso parte al gioco, seppur con piccoli camei che non distolgono l'attenzione dalla storia principale e dai protagonisti. Tra questi c'è stato quello di Ashley Johnson, ovvero l'attrice che ha interpretato Ellie nella saga videoludica.

Nella serie TV, la Johnson interpreta la madre di Ellie, Anna, portando alla luce una parte di come la bambina sia riuscita ad acquisire la sua immunità al Cordyceps. Non vi spiegheremo cosa si vede nella scena, ma possiamo dirvi che dà una spiegazione di per sé già accettabile su come sia stato segnato il destino della ragazzina.

Tutto questo, Neil Druckman di Naughty Dog avrebbe voluto fosse raccontato attraverso un videogioco dedicato ad Anna (la madre di Ellie) e a tal proposito contattò alcuni team di sviluppo già ai tempi del primo The Last of Us. Non andando in porto l'idea, il game director tentò anche la strada del cortometraggio, sfortunatamente senza ottenere alcun risultato anche in quel caso.

L'idea, tuttavia, non è mai stata abbandonata e la serie TV ha rappresentato la giusta occasione per realizzarla e raccontare una parte ancora celata della storia. Druckman ha perfino aggiunto che quanto riportato non è neanche una spiegazione completa di come Ellie abbia acquisito l'immunità e ci sarebbe molto altro da raccontare.

D'altronde, la serie TV ha riscosso un successo inaspettato con un pubblico superiore al previsto, tanto da determinare prima della messa in onda dell'ultima puntata l'ufficializzazione di una seconda stagione. È probabile a questo punto che la Johnson assuma nuovamente il ruolo di Anna anche nella prossima fase e che questa riveli alcuni dettagli ancora sconosciuti dei primi anni di vita di Ellie.