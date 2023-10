Il 20 ottobre è il giorno di Super Mario Bros. Wonder: ecco tutte le novità

Il 20 ottobre 2023 segna il ritorno in grande stile di Super Mario, con l'uscita in esclusiva su Nintendo Switch di Super Mario Bros. Wonder. L'idraulico baffuto più famoso del mondo torna dunque protagonista su console in 2D dopo oltre 10 anni, con un capitolo che promette di rivoluzionare gli standard del platform game.

Dopo il successo al cinema con il film uscito ad aprile, capace di incassare oltre 1,3 miliardi di dollari diventando il film d'animazione col maggior incasso nella storia, Super Mario si prepara ora a stupire nuovamente il pubblico videoludico. Con i suoi quasi 40 anni di storia e più di 200 capitoli, la saga di Mario si conferma un'icona intramontabile del gaming, capace di dettare le tendenze e innovare il settore fin dal lontano 1985, quando il primo Super Mario Bros uscì su NES.

Super Mario Bros. Wonder ripropone l'intramontabile formula a scorrimento laterale in 2D, arricchita però da tante novità di gameplay che promettono di offrire un punto di vista inedito sulla serie. L'obiettivo di Mario è salvare il Regno dei Fiori dall'assedio di Bowser, e per farlo potrà interagire con i nuovi Fiori Meraviglia, capaci di stravolgere letteralmente i livelli di gioco. Oltre a questa importante meccanica, il titolo introdurrà nuovi potenziamenti per Mario ei suoi 12 amici, giocabili alternativamente, tra cui la possibilità di trasformarsi in elefante, scavare col fungo trivella o soffiare bolle.

Le abilità dei personaggi potranno essere personalizzate grazie al nuovo sistema delle partite equipaggiabili, per plasmare l'esperienza sul proprio stile di gioco. L'accessibilità è garantita anche dalla modalità multigiocatore locale e online fino a 4 giocatori, per condividere l'avventura con amici e appassionati da tutto il mondo.

L'uscita fissata per oggi 20 ottobre in esclusiva su Nintendo Switch conferma ancora una volta il ruolo da protagonista di Mario nell'innovazione videoludica. E le sorprese non finiscono qui: il 17 novembre arriverà anche il rifacimento in HD di Super Mario RPG, classico RPG del 1996, per la prima volta localizzato in italiano.